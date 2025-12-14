Espana agencias

Detenidos seis hombres por asaltar y robar a dos camioneros mientras descansaban en Girona

Barcelona, 14 dic (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis hombres en diferentes puntos de Cataluña a los que acusan de formar parte de un grupo criminal dedicado a asaltar a camioneros y robar su carga mientras descansan de noche, y que robaron a dos de ellos en Girona.

La policía autonómica ha explicado este domingo, en un comunicado, que los detenidos, de entre 22 y 53 años, están relacionados con al menos dos robos con violencia e intimidación ocurridos el pasado mes de febrero en Figueres (Girona).

El primer robo con violencia tuvo lugar la madrugada del 20 de febrero junto a una gasolinera de Llers, donde un camionero que estaba descansando fue asaltado por unos individuos que le obligaron a abrir el remolque, tras ser amenazado con una arma blanca y otra de fuego.

Los delincuentes se llevaron un total de 3 palets de cajas de café que llevaba en el camión.

Al día siguiente, otro camionero que descansaba en el aparcamiento de la N-II, en Aiguaviva, fue también atacado de madrugada por varios hombres, que, utilizando el mismo modus operandi, se llevaron también por la fuerza 8 palets cargados con café.

Las detenciones tuvieron lugar entre los pasados 3 y 10 de diciembre en Badalona y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y en El Vendrell (Tarragona).

Los investigadores han podido acreditar la participación de hasta nueve personas en los dos robos investigados. Los detenidos, que cuentan con múltiples antecedentes, han pasado a disposición del juzgado de instrucción número tres de Figueres.

La policía catalana mantiene abierta la investigación y no descarta que se produzcan nuevas detenciones. EFE

