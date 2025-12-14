Detenido por agredir sexualmente a una menor a la que encerraba y drogaba

Ceuta, 14 dic (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta ha detenido a una persona por los presuntos delitos de corrupción de menores y agresión sexual por suministrar drogas a una menor a la que encerraba para agredir sexualmente acompañado por otras personas, una de las cuales ha sido también arrestada.

Según ha informado en un comunicado la Jefatura Superior de Policía, el detenido ofrecía los servicios de la víctima a otros individuos a cambio de dinero.

La investigación, iniciada el pasado mes de septiembre, ha sido llevada a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Los agentes procedieron a la detención de una persona, quien mantenía en una habitación a la víctima, a la que suministraba sustancias estupefacientes para agredirla sexualmente, a la vez que ofrecía a otras personas hacer lo mismo a cambio de dinero.

El detenido era conocedor de la minoría de edad de la víctima.

Asimismo, el 10 de diciembre se procedía a la detención de uno de los identificados como agresores sexuales de la menor, que pasarán a disposición judicial acusados de los delitos de corrupción de menores y agresión sexual.

La investigación sigue abierta y no se descartan próximas detenciones relacionadas con estos hechos. EFE