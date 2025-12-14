Espana agencias

Detenido el dueño de una empresa por la venta ilegal de entradas de premio de motociclismo

València, 14 dic (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Torrent (Valencia) a un hombre de 49 años, propietario de una sociedad mercantil dedicada a la venta de entradas para eventos multitudinarios, como presunto autor de un delito de estafa tras vender entradas anuladas para un gran campeonato de motociclismo.

Por el momento, se han recopilado 11 denuncias de personas perjudicadas en toda España por el presunto estafador, que compraba lotes de entradas a la empresa oficial del circuito para posteriormente devolverlas.

Una vez recibido el importe, revendía las entradas ya anuladas a través de su página web a un precio mayor, y los asistentes al recinto veían cómo se les negaba la entrada el día del evento.

Las investigaciones se iniciaron hace dos meses por parte de agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent a raíz de la denuncia recibida por parte de un perjudicado que decía haber comprado cuatro entradas para un gran campeonato de motociclismo a través de una página web de venta de entradas, por un importe total de 513 euros.

Cuando trató de acceder al circuito el día del evento, se le negó la entrada y se le informó de que las entradas no eran válidas.

Durante las primeras pesquisas, se comprobó la existencia de multitud de reseñas negativas interpuestas por personas perjudicadas en la venta de entradas por parte de la página web referida, así como reclamaciones a una organización de consumidores.

A su vez, tras consultar las bases de datos policiales, se tuvo constancia de otras 10 denuncias por hechos similares recibidas tanto en dependencias de Policía Nacional como de Guardia Civil de toda España.

El sitio web investigado simulaba la apariencia de página oficial de venta de entradas del circuito, identificando al administrador único y responsable de esta mercantil. La actividad delictiva que llevaba a cabo provocaba un gran perjuicio para las víctimas que se desplazaban desde otros puntos de España para acudir al evento, donde se percataban de la estafa cuando se les negaba el acceso al mismo.

La operación finalizó a finales del mes de noviembre con la detención del propietario de la empresa tras ser citado en las dependencias policiales de Torrent, como presunto autor de un delito de estafa, quien ya había sido detenido en anteriores ocasiones por hechos similares. Los agentes no descartan la existencia de más víctimas que todavía no han presentado denuncia. EFE

