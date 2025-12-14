Desmantelada en Cáceres red criminal que cobró 200.000 euros por acompañamiento espiritual

Plasencia (Cáceres), 14 dic (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Navalmoral de la Mata (Cáceres) que estafaba a personas en situación de vulnerabilidad por medio de una supuesta actividad espiritual, por la que la red tuvo un incremento patrimonial de unos 200.000 euros en un año.

La operación policial, denominada 'Colchón', se ha saldado con la detención de los cuatro integrantes del grupo, dos hombres y dos mujeres, que ofrecían acompañamiento espiritual a sus víctimas, contabilizadas en alrededor de una decena.

Los detenidos están acusados de delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales, informa la Comandancia de Cáceres en nota de prensa.

La investigación comenzó hace meses cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible existencia de un grupo delictivo que captaba a personas en situación de especial vulnerabilidad, en su mayoría procedentes de países de Sudamérica y Centroamérica, a las que ofrecía supuesto acompañamiento espiritual para superar situaciones adversas.

Las víctimas eran sometidas a una manipulación psicológica y emocional para obtener aportaciones económicas como contribuciones obligatorias.

Así, estas realizaban pagos recurrentes, en muchos casos mediante Bizum u otros sistemas de aportación directa, que habrían generado un importante volumen económico destinado, presuntamente, a sostener la actividad de la organización criminal y a proporcionar beneficios personales a sus líderes.

Bajo la dirección del Tribunal de instancia Plaza Nº 3 de Navalmoral de la Mata y la Fiscalía Provincial de Cáceres, a través de su Sección Territorial en Plasencia (Cáceres), el pasado 11 de noviembre se practicaron seis registros en distintos inmuebles, entre viviendas y locales, relacionados con la organización criminal.

En el marco de la operación se llevó a cabo la detención de cuatro personas y se intervino dinero en efectivo (sumado al dinero bloqueado en cuentas bancarias), terminales móviles, material informático y abundante documentación relacionada con la supuesta actividad delictiva.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

Desde la Guardia Civil se hace un llamamiento a todas aquellas personas que hayan podido ser víctimas o que dispongan de información de interés relacionada con los hechos, para que se pongan en contacto con los investigadores a través del teléfono 927 628 162, con el fin de facilitar cualquier dato relevante. EFE

