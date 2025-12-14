Courtois: "El juego todavía no es el mejor "

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, aseguró que el triunfo en Mendizorroza ante el Alavés que corta la racha de dos derrotas consecutivas "es muy importante", pero reconoció que "el juego todavía no es el mejor".

"Es una victoria muy importante. El juego todavía no es el mejor pero en este momento lo importante es ganar, sacar los tres puntos y seguir adelante ganando el miércoles al Talavera y el sábado al Sevilla en casa para acabar el bien el año", aseguró.

Courtois resaltó la fortaleza mental de los jugadores del Real Madrid para reaccionar tras ser empatados y acabar ganando.

"Hemos mostrado mucho carácter, no hemos dejado de buscar la victoria y ha llegado con una gran acción individual. Es una buena victoria y hay que seguir trabajando", valoró en Real Madrid Tv.

El portero belga alcanzó 200 victorias en 310 partidos disputados con el Real Madrid. "Es muy bonito llegar a estas cifras. Al final es un dato que se dice pronto. Ganar siempre es lo mejor, lo buscamos en cada partido. Este año hay que sumar muchas más". EFE