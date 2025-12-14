Espana agencias

Compromís reclama que el CIS pregunte sobre la monarquía tras los 50 años de su restauración y las memorias del emérito

Guardar

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, reclama que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunte sobre la valoración ciudadana respecto a la monarquía y ha solicitado que el Gobierno aclare cuándo piensa desclasificar información reservada sobre el golpe de Estado del 23F.

Así lo traslada mediante unas preguntas parlamentarias registradas en el Congreso, coincidiendo con la reciente publicación de las memorias del rey emérito Juan Carlos I, bajo el título de 'Reconciliación'.

Ibáñez se muestra muy crítico con este manuscrito, que califica de "anomalía" y una "torpeza" que enmarca en "las ansias de protagonismo" o "la rabia de quien lo fue todo y de repente es un apestado, incluso entre los monárquicos". Es más, diagnostica que estas memorias suponen un "error" para terminar de "socavar su legado".

También ha recriminado que este libro es una "exaltación" de Francisco Franco, además de "una humillación a las víctimas de la dictadura" y "una vendetta personal contra los actuales Reyes".

"Una autobiografía vacía y un intento de justificar tanto su vida sentimental como su rol de conseguidor de negocios de quien su principal deber es representar la coherencia y la estabilidad", apostilla Ibáñez.

Por tanto y coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador y la restauración de la monarquía, el diputado pregunta cuándo piensa el CIS, en el marco de esta efeméride, la preferencia de los españoles entre monarquía o república.

TEZANOS: LA CIUDADANÍA NO PERCIBE LA MONARQUÍA COMO UN PROBLEMA

Esta misma semana el presidente del CIS, José Félix Tezanos, destacó en el Senado que no existen actualmente datos que apunten a la monarquía como una preocupación prioritaria para la ciudadanía española en los estudios nacionales realizados por su institución.

Además, vinculó cualquier futura consideración de introducir este asunto en los barómetros oficiales a la existencia de una demanda social estadísticamente consolidada, descartando influencias externas en el proceso de selección de temas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La nueva narrativa de la Liga U

Infobae

Lando Norris, un campeón discreto, pero al alza

Infobae

Digitales urge integrar ciberseguridad y ética en la implantación de la IA en las empresas

Infobae

El BEI presta 30 millones de euros a la firma española de defensa Oesía para investigación

Infobae

Competencia autoriza a Atrys la venta de la división de riesgos laborales a Echevarne

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

La venta de Warner mantiene

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas