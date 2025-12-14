Celta y Athletic empatan sin goles al descanso

Vigo, 14 dic (EFE).- Celta y Athletic Club empatan sin goles tras los primeros 45 minutos del choque que disputan este domingo en Balaídos, donde el conjunto bilbaíno dominó pero apenas generó peligro a un rival que amenazó al filo del descanso con una acción individual del sueco Williot Swedberg. EFE

dmg/ism