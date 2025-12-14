Espana agencias

Carrillo, Muslera y Alario ponderaron el título de Estudiantes

Guardar

Buenos Aires, 13 dic (EFE).- Guido Carrillo, Fernando Muslera y Lucas Alario, baluartes del Estudiantes de La Plata campeón del Torneo Clausura, ponderaron el título logrado por el club platense y se lo dedicaron a “toda la familia pincha”.

“Es algo increíble. Es una emoción inexplicable estar viviendo esto con el club de toda mi vida, con una institución que siempre se levanta y que lucha aunque parezca que ya está abatido en el piso. Esta es la recompensa”, sostuvo el goleador Carrillo tras al consagración número 11 a nivel local de Estudiantes.

“Quiero dedicarle este título a mi novia y a mi hija Rita recién nacida. Desde el día que me expulsaron y me dieron cuatro fechas de suspensión que no tenía justificación, sabía que esto podía pasar y no dejé de entrenarme ni un minuto pensando en este momento. Es mérito de la personalidad que tiene este grupo para jugar momentos importantes”, añadió el autor del gol en el minuto 90+2 para llevar el duelo al tiempo suplementario.

“Esperar cuatro fechas afuera fueron semanas muy difíciles pero mis compañeros fueron pasando cada uno de los obstáculos para traernos hasta acá y hoy me tocó ayudar a mí con el gol”, agregó el delantero de 34 años.

“El fútbol argentino es tan irregular y parejo que se torna difícil. Es la sexta final en dos años y estamos a la altura de los grandes equipos de nuestro fútbol. Hoy fuimos superiores y terminamos siendo justos campeones”; concluyó.

En tanto, el portero uruguayo Fernando Muslera dijo: “Quiero agradecer a todos los hinchas que vinieron a Santiago del Estero, a los que se quedaron en La Plata, a las familias de los jugadores y a la mic especial que está en Uruguay. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Estudiantes, porque este club es una locura. Y estoy contento de haber colaborado para lograr el título”.

“Nos daban por muertos pero Estudiantes sabe de imposibles. Los penales se viven con tranquilidad y por suerte pude brindar mi granito de arena para darle el título a estos chicos que metieron un año con mucho sube y baja para terminar coronando y festejando un título”.

“Las cosas pasan por algo. El fútbol es impredecible y hoy Estudiantes se lleva un título más para una institución que se está acostumbrando a levantar copas y eso suma para el futuro y los chicos que llegan al primer equipo. Estudiantes con los valores que tiene es un club modelo y con mentalidad europea”, concluyó.

Por su parte, Lucas Alario, agregó: “Creo que fue un partido bastante malo en la final, pero ganamos y nos permite festejar un nuevo título para Estudiantes. Estábamos prácticamente afuera de los playoffs y sin torneo internacional… pero nos dieron una vida más y nos hicimos fuerte en cada fase para coronar”.

El delantero de 33 años, además le puso suspenso a su futuro en 2026: “Ahora quiero disfrutar, pensar en la final del Torneo de Campeones contra Platense del próximo sábado y después veremos”. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Torró presenta hoy el informe sobre Salazar y convoca a una reunión a las responsables de Igualdad del PSOE

El análisis detallado sobre las denuncias en el PSOE se hará público hoy y será abordado en un encuentro clave, donde representantes de distintos órganos debatirán los procedimientos internos y posibles reformas ante el creciente descontento dentro del partido

Torró presenta hoy el informe

El debate electoral escenifica el enfrentamiento entre PP y Vox y no aclara pactos

Infobae

Un frente atlántico dejará este viernes cielos nubosos, precipitaciones y fuertes vientos

Infobae

La huelga de médicos concluye este viernes con la negociación aún abierta

Infobae

La Puerta de los Leones del Congreso se abre hoy y mañana para recibir a los ciudadanos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

De héroes en verano a

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas