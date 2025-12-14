Buscan a tres tripulantes de un pesquero portugués que volcó en la desembocadura del Miño

Santiago de Compostela, 14 dic (EFE).- Un operativo de búsqueda ha sido desplegado en la desembocadura del Miño, en territorio de Portugal, para buscar a tres tripulantes de un pesquero portugués que naufragó y del que ya se ha rescatado a dos marineros lusos.

En colaboración con el centro MRCC Lisboa, que coordina la operación, Salvamento Marítimo participa en la búsqueda de tres tripulantes de origen indonesio desaparecidos del pesquero portugués Vila de Caminha, naufragado en zona lusa de la desembocadura del río que marca la frontera con Portugal.

Según ha informado Salvamento Marítimo, los medios portugueses han conseguido rescatar a dos tripulantes de esta misma nacionalidad, pero otros tres continúan desaparecidos.

Por parte española han sido desplegados el avión Sasemar 101, la embarcación Salvamar Mirach y helicóptero Pesca 1, del Servizo de Gardacostas de Galicia.

El servicio de emergencias 112 Galicia tuvo constancia pasadas las 13:30 horas, a través de la Comandancia Naval del Miño, de la localización de una embarcación volcada en la desembocadura del río Miño, cerca de Illa da Ínsua.

Aparte de Salvamento Marítimo y Gardacostas, la información también se ha trasladado a la Guardia Civil, los Bomberos de O Morrazo y Vigo y al GES de A Guarda. EFE