Bolaños acusa a Argüello de romper la "neutralidad" y le pide que respete a la democracia

Madrid, 14 dic (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este domingo al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, de romper "la neutralidad política de la Iglesia" por pronunciarse "a favor del fin del actual Gobierno", y le ha pedido que respete la democracia y al Ejecutivo.

En una carta a la que ha tenido acceso EFE, Bolaños responde así a las declaraciones realizadas este domingo por Argüello en el periódico La Vanguardia, donde el presidente de la Conferencia Episcopal ha manifestado que la situación política en España está más "bloqueada" aún que hace seis meses por la falta de Presupuestos y por ello pide ir a "una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos".

Bolaños, en su carta, ha lamentado que Argüello "por segunda vez en un corto periodo de tiempo" se pronuncie "a favor del fin del actual Gobierno, rompiendo una vez más la neutralidad política de la Iglesia".

"Le pido expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno. Y en este sentido, le emplazo a abordar los retos a los que se enfrenta la Iglesia y la relación con el Gobierno con ánimo constructivo y respetando todas las sensibilidades que existen en nuestro país", ha afirmado Bolaños en su misiva.

El ministro ha subrayado que ya en una primera carta el pasado 20 de junio advirtió a Argüello que ese tipo de "pronunciamientos partidistas" del presidente de la Conferencia Episcopal "no son adecuados en un Estado aconfesional basado en una doble neutralidad y respeto: la de los poderes públicos hacia la libertad de culto de cada persona y de las propias confesiones y la de cada confesión religiosa sobre los titulares del poder político".

Bolaños ha reprochado también a Argüello que en su entrevista con La Vanguardia afirme que sus relaciones con el Ejecutivo hayan estado centradas en “el Valle de los Caídos”, obviando que "desde la entrada en vigor de la actual Ley de Memoria Democrática su nombre es Valle de Cuelgamuros", y en “la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial”.

El ministro ha añadido que de las declaraciones de Argüello "parece deducirse que preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes (Vox y PP), entendiendo que "un Gobierno de la derecha y la extrema derecha" sería "más comprensivo hacia las posiciones de su organización".

Bolaños, sin embargo, ha precisado que esa "preferencia personal" de Argüello "no es razón suficiente para romper la neutralidad partidista que se le debería presuponer a la Iglesia". EFE