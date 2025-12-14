Atropella a una mujer y se da a la fuga cuando conducía sin permiso en vigor por Sevilla

Sevilla, 14 dic (EFE).- La Policía Local de Sevilla ha localizado e investiga al conductor de un vehículo que después de atropellar a una mujer de 60 años, causándole heridas en la cabeza, se dio a la fuga, comprobando posteriormente que carecía de permiso de conducir en vigor en España.

Los hechos, según ha informado Emergencias Sevilla, tuvieron lugar en la mañana de este sábado en la calle Sor Francisca Dorotea. Varios testigos aportaron a los agentes la matrícula del turismo.

Desde el Centro de Control de Policía Local se desplegó un operativo en las inmediaciones del domicilio del titular, en el Distrito Cerro-Amate; pasados unos diez minutos era interceptado el turismo en la zona de Avenida de los Gavilanes. El conductor carecía de permiso de conducir en vigor en España, ya que a pesar de tenerlo en su país de origen no había realizado el canje preceptivo en base al convenio bilateral con su país pasados los 90 días de estancia.

El conductor dio negativo en alcoholemia y drogas.

La mujer atropellada fue trasladada consciente a un hospital para su asistencia. EFE

lra/erv/aam