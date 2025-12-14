Arranca un nuevo juicio al comisario Villarejo por un presunto espionaje empresarial

Madrid, 14 dic (EFE).- La Audiencia Nacional celebra desde este lunes un nuevo juicio del caso Tándem al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo por otro presunto espionaje empresarial, en este caso a Joaquín Molpeceres, expresidente de la Federación de Tenis y ligado al sector deportivo.

Se juzga el proyecto Grass, por el que la Fiscalía pide que se condene a Villarejo a doce años de prisión por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Junto con el comisario, se sentarán en el banquillo su socio Rafael Redondo y el empresario que presuntamente lo contrató para espiar a su exsuegro Molpeceres, Antonio Erico Chávarri, propietario de la sociedad Acisclo Gestión de Patrimonios, que entró en concurso en 2012.

El empresario, siempre según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, lo contrató para conocer las relaciones entre Joaquín Molpeceres y el administrador concursal del procedimiento.

El policía y su socio habrían llegado a hacerse incluso con el tráfico de llamadas entre las dos personas espiadas y habrían cobrado por este proyecto la cantidad total de 411.400 euros.

El juicio se celebrará poco después de conocerse que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha absuelto a Villarejo por los trabajos de espionaje que le acusaban de haber realizados para Repsol y CaixaBank con el fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, por los que había sido condenado a 8 años de cárcel.

Esa ha sido la tercera absolución de Villarejo en los juicios que se han ido celebrando en la Audiencia Nacional tras las relativas al expresidente de Martinsa Fadesa y del Real Madrid, Fernando Martín, y a un informe sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano en el marco de una disputa económica que mantenía con una mujer por un asunto inmobiliario.

Por contra, fue condenado a 19 años de prisión en el juicio por los proyectos Land, Iron y Pintor, pena rebajada a 13 años por la Sala de Apelaciones, y a tres años y un día por cohecho pasivo por haber investigado de forma irregular, a principios de 2014, por encargo de Planeta y siendo policía en activo, a uno de los árbitros del laudo entre este grupo de comunicación y Kiss FM.

Quedan decenas de juicios pendientes para Villarejo de la treintena de piezas en las que se dividió esta causa, entre ellas el del caso Kitchen, en el que Villarejo compartirá banquillo con la cúpula de Interior del gobierno del PP de Mariano Rajoy por el presunto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas. EFE