Andalucía y la Comunidad Valenciana, en alerta roja por lluvias torrenciales

(actualiza la NA7009 con nuevos datos de la AEMET)

Madrid, 14 dic (EFE).- Andalucía y la Comunidad Valenciana han activado niveles de aviso rojo (peligro extraordinario) ante las lluvias torrenciales previstas para hoy, que en algunos lugares pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas.

Según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los fenómenos más adversos se van a localizar en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, y en el litoral de la provincia de Valencia, aunque los avisos se han activado también, con nivel naranja (peligro importante), en las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia y Ceuta.

En Almería las lluvias, que han comenzado a caer ya de forma muy intensa desde primeras horas de la madrugada, pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, y en Valencia -en el litoral de la provincia- pueden ser de hasta 180 litros por metro cuadrado, aunque los totales del episodio previsto para hoy y las primeras horas de mañana pueden superar los 250 litros.

En sus redes sociales, la Aemet ha alertado de las posibles inundaciones y las crecidas repentinas de cauces que se pueden producir como consecuencia de las lluvias torrenciales, y ha incidido en la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

También la Dirección general de Tráfico ha hecho llamamientos para extremar las precauciones al circular por la Comunidad Valenciana, Murcia y las provincias andaluzas de Almería y Granada, para evitar la conducción por las zonas más afectadas y para evitar los desplazamientos que sean innecesarios.

Los datos de la Aemet reflejan desde primera hora la intensidad de las lluvias que se están registrando en Valencia, Alicante, Murcia y Canarias, y las precipitaciones acumuladas superan ya los 50 litros por metro cuadrado en muchos puntos y están siendo especialmente intensas en la comarca valenciana de La Safor.

Los últimos coletazos de la borrasca Emilia sacuden todavía a Canarias, donde el viento sopla con mucha fuerza y algunas rachas se acercan hasta los 100 kilómetros por hora, sobre todo en la isla de Tenerife.

Además de los avisos por lluvias, se han activado avisos por tormentas fuertes en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, y por fuerte oleaje en el litoral andaluz y en Ceuta.

En Canarias el temporal, que ayer azotó con fuerza a todo el archipiélago, ha amainado durante las últimas horas, pero las siete islas siguen en alerta 'amarilla' (peligro bajo) por el fuerte oleaje, el viento y las lluvias que todavía van a continuar durante el día de hoy. EFE