Espana agencias

Andalucía y la Comunidad Valenciana, en alerta roja por lluvias torrenciales

Guardar

(actualiza la NA7009 con nuevos datos de la AEMET)

Madrid, 14 dic (EFE).- Andalucía y la Comunidad Valenciana han activado niveles de aviso rojo (peligro extraordinario) ante las lluvias torrenciales previstas para hoy, que en algunos lugares pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas.

Según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los fenómenos más adversos se van a localizar en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, y en el litoral de la provincia de Valencia, aunque los avisos se han activado también, con nivel naranja (peligro importante), en las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia y Ceuta.

En Almería las lluvias, que han comenzado a caer ya de forma muy intensa desde primeras horas de la madrugada, pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, y en Valencia -en el litoral de la provincia- pueden ser de hasta 180 litros por metro cuadrado, aunque los totales del episodio previsto para hoy y las primeras horas de mañana pueden superar los 250 litros.

En sus redes sociales, la Aemet ha alertado de las posibles inundaciones y las crecidas repentinas de cauces que se pueden producir como consecuencia de las lluvias torrenciales, y ha incidido en la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

También la Dirección general de Tráfico ha hecho llamamientos para extremar las precauciones al circular por la Comunidad Valenciana, Murcia y las provincias andaluzas de Almería y Granada, para evitar la conducción por las zonas más afectadas y para evitar los desplazamientos que sean innecesarios.

Los datos de la Aemet reflejan desde primera hora la intensidad de las lluvias que se están registrando en Valencia, Alicante, Murcia y Canarias, y las precipitaciones acumuladas superan ya los 50 litros por metro cuadrado en muchos puntos y están siendo especialmente intensas en la comarca valenciana de La Safor.

Los últimos coletazos de la borrasca Emilia sacuden todavía a Canarias, donde el viento sopla con mucha fuerza y algunas rachas se acercan hasta los 100 kilómetros por hora, sobre todo en la isla de Tenerife.

Además de los avisos por lluvias, se han activado avisos por tormentas fuertes en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, y por fuerte oleaje en el litoral andaluz y en Ceuta.

En Canarias el temporal, que ayer azotó con fuerza a todo el archipiélago, ha amainado durante las últimas horas, pero las siete islas siguen en alerta 'amarilla' (peligro bajo) por el fuerte oleaje, el viento y las lluvias que todavía van a continuar durante el día de hoy. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mendizorroza, con todo vendido para recibir al Real Madrid

Infobae

Sánchez asegura que el PSOE actúa con "contundencia" contra la corrupción y el acoso

Infobae

Simeone podría repetir once ante el Valencia con Julián Alvarez y Sorloth en ataque

Infobae

El Benfica se mide al Moreirense con el colombiano Ríos en su mejor momento

Infobae

La AN juzga por yihadismo al hombre que atacó en 2024 un McDonald's en Badalona con un hacha

La AN juzga por yihadismo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez promete lucha en

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

DEPORTES

El exfutbolista del Atlético que

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”