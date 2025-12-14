Andalucía aprueba esta semana un presupuesto de 51.597 millones, el último del mandato

Sevilla, 14 dic (EFE).- El Parlamento de Andalucía aprobará esta semana con la mayoría absoluta del PP los presupuestos andaluces para 2026, los últimos de la actual legislatura, que ascienden a 51.597 millones, lo que supone un 5,6 por ciento y 2.761 millones de incremento respecto a las actuales cuentas.

Los presupuestos, los séptimos consecutivos con Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, se aprobarán meses antes de que se celebren las elecciones autonómicas, previstas, como máximo, para junio de 2026.

La mayoría absoluta del PP en la Cámara autonómica ya tumbó en noviembre las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

El debate de aprobación final de los presupuestos tendrá lugar el próximo miércoles y jueves en el Parlamento autonómico, en una sesión en la que también se aprobará la ley de Patrimonio de Andalucía.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Carolina España, ha dicho que no es "una semana cualquiera para el futuro de Andalucía" y considera que es "la más importante", al menos de la presente legislatura.

Ha subrayado que es el mayor presupuesto autonómico de la historia, en su opinión en el que le dará a la sanidad, a la educación y a la dependencia "un impulso como no se había visto nunca".

Los 51.597 millones, que son "fruto de una economía en crecimiento", van a "cambiarle la cara por completo" a Andalucía respecto a lo que había a finales de 2018, cuando llegó el PP al Gobierno, según ha dicho España.

La consejera ha destacado que Andalucía "un año más llega en tiempo y forma a la cita parlamentaria", lo que ha calificado como "un éxito" del Ejecutivo de Moreno y de "todo el pueblo andaluz" por la mayoría que dio en el Parlamento.

Ha presentado la estabilidad como "la mejor herramienta política" con la que cuenta Andalucía frente a otras administraciones "sin cuentas", como es el caso del Gobierno central.

El Ejecutivo andaluz volverá no excluirá a nadie en este debate presupuestario e incluirá "enmiendas de todos" que "mejoren" las cuentas, según España.

"La escandalera, los insultos y el fango se los dejamos a otros; los andaluces ni quieren ni saben jugar en el barro", ha añadido. EFE