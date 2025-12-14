Espana agencias

Altri lamenta la "percepción negativa" sobre su proyecto en Palas "serio y sostenible"

Guardar

Santiago de Compostela, 14 dic (EFE).- La directora de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de Altri en España, Olga Arias, ha lamentado que "una parte de la sociedad siga teniendo una percepción negativa del proyecto" en Palas de Rei, denominado GAMA, que ha calificado de "serio, riguroso, sostenible e innovador".

A través de un comunicado remitido por Greenfiber a los medios este domingo, coincidiendo con una manifestación en Santiago contra este proyecto de macroplanta celulosa, la directiva de Altri recuerda que este proyecto acaba de recibir el sello STEP otorgado por la Comisión Europea.

Un sello "reservado a aquellas iniciativas industriales que contribuyen de forma destacada a los objetivos estratégicos de la Unión Europea en materia industrial, tecnológica y medioambiental", según explica.    

Concretamente, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea) ha destacado del proyecto como sobresaliente por "su capacidad de evitar emisiones de gases de efecto invernadero y calificando como notables su grado de innovación, madurez y eficiencia de costes", asegura.

Por eso, considera que esta valoración refrenda lo que la multinacional ha dicho siempre que se trata de "un proyecto serio, riguroso, sostenible e innovador que, además de dar respuesta a la necesidad del sector textil de obtener fibras 100 por cien biodegradables, contribuirá a poner en valor el monte gallego".

Arias afirma que seguirán explicando este proyecto a todos los colectivos "que deseen informarse" y trabajando para que Galicia "sea la alternativa de Europa a las fibras textiles sintéticas".

Precisamente el secretario general de Sumar Galicia, Paulo Carlos, ha cuestionado este domingo, antes de participar en la manifestación contra el proyecto de Altri, la concesión de la certificación STEP al proyecto, por lo que ha solicitado a las autoridades europeas su "revocación".

Carlos ha asegurado que tienen conocimiento de "irregularidades en el expediente" porque "hubo una ocultación a la hora de dar información sobre la producción y sobre el propio impacto", según les traslada su eurodiputada Estrella Galán, que dice que la documentación presentada es "inconsistente con la evidencia científica y con los informes de impacto ambiental". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tres años de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera en Huelva

Infobae

Luca Zidane se va con Argelia a la Copa de África y no jugará contra el Albacete

Infobae

Eugenio Chacarra, líder en solitario en Johannesburgo a mitad de torneo

Infobae

Dani Calvo: "No hemos estado a la altura del escudo y de la afición"

Infobae

Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican porque "lo están manteniendo"

Gamarra ve cinismo en los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Gallardo, el candidato

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

ECONOMÍA

El pacto pesquero de la

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

DEPORTES

Víctor Valdepeñas, el canterano que

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”