Altri lamenta la "percepción negativa" sobre su proyecto en Palas "serio y sostenible"

Santiago de Compostela, 14 dic (EFE).- La directora de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de Altri en España, Olga Arias, ha lamentado que "una parte de la sociedad siga teniendo una percepción negativa del proyecto" en Palas de Rei, denominado GAMA, que ha calificado de "serio, riguroso, sostenible e innovador".

A través de un comunicado remitido por Greenfiber a los medios este domingo, coincidiendo con una manifestación en Santiago contra este proyecto de macroplanta celulosa, la directiva de Altri recuerda que este proyecto acaba de recibir el sello STEP otorgado por la Comisión Europea.

Un sello "reservado a aquellas iniciativas industriales que contribuyen de forma destacada a los objetivos estratégicos de la Unión Europea en materia industrial, tecnológica y medioambiental", según explica.

Concretamente, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea) ha destacado del proyecto como sobresaliente por "su capacidad de evitar emisiones de gases de efecto invernadero y calificando como notables su grado de innovación, madurez y eficiencia de costes", asegura.

Por eso, considera que esta valoración refrenda lo que la multinacional ha dicho siempre que se trata de "un proyecto serio, riguroso, sostenible e innovador que, además de dar respuesta a la necesidad del sector textil de obtener fibras 100 por cien biodegradables, contribuirá a poner en valor el monte gallego".

Arias afirma que seguirán explicando este proyecto a todos los colectivos "que deseen informarse" y trabajando para que Galicia "sea la alternativa de Europa a las fibras textiles sintéticas".

Precisamente el secretario general de Sumar Galicia, Paulo Carlos, ha cuestionado este domingo, antes de participar en la manifestación contra el proyecto de Altri, la concesión de la certificación STEP al proyecto, por lo que ha solicitado a las autoridades europeas su "revocación".

Carlos ha asegurado que tienen conocimiento de "irregularidades en el expediente" porque "hubo una ocultación a la hora de dar información sobre la producción y sobre el propio impacto", según les traslada su eurodiputada Estrella Galán, que dice que la documentación presentada es "inconsistente con la evidencia científica y con los informes de impacto ambiental". EFE