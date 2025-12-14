Almerimatik, el alma digital que mueve a más de 200 jefaturas de Policía Local del país

Miguel Martín Alonso

Almería, 14 dic (EFE).- Detrás de la inmediatez con la que una patrulla llega a una emergencia o consulta antecedentes en la calle hay un "cerebro" invisible que, cada vez más, tiene acento almeriense: la tecnológica Almerimatik ha superado la barrera de las 200 jefaturas gestionadas en España tras adquirir la firma SWPol.

Según han informado a EFE fuentes de Trevenque Group —matriz de la compañía—, esta operación permite a la tecnológica, fundada en 1992 y con una facturación cerrada de 12 millones de euros, consolidar su liderazgo en el sector 'GovTech' y cerrar el mapa autonómico expandiendo su influencia hacia Andalucía occidental y Extremadura, zonas donde la firma adquirida mantenía una fuerte implantación.

Más allá de la suma de carteras, la integración busca unificar la seguridad municipal bajo el sistema 'Appolo', una plataforma integral que cuenta con la particularidad de disponer de módulos diseñados directamente por policías locales para ajustarse a las necesidades reales del servicio en la vía pública.

Este "alma digital" permite a los ayuntamientos superar el concepto tradicional de gestión administrativa aislada para generar un "efecto red" entre municipios.

Gracias a la tecnología en la nube, las más de 200 jefaturas conectadas pueden colaborar e intercambiar datos, permitiendo a un agente recibir alertas en tiempo real sobre vehículos sospechosos o consultar historiales de actuaciones en los que estén implicados terceros procedentes de otra localidad que utilice el mismo sistema.

La plataforma incorpora capas de Inteligencia Artificial y 'Big Data' a través de su módulo de tráfico, que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo ('Deep Learning') para realizar análisis forenses e identificar vehículos por su apariencia, marca, modelo y color, lo que facilita la localización de sospechosos incluso si la matrícula es falsa o no es visible.

Esta capacidad de análisis se extiende a la gestión de las nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y a la integración con el 'Internet de las Cosas' (IoT), permitiendo automatizar la apertura de barreras o recibir señales de sensores y alarmas directamente en los dispositivos de los agentes.

En el centro de mando, la tecnología almeriense digitaliza la Sala del 092 con herramientas que generan "mapas de calor" para identificar visualmente las zonas con mayor incidencia delictiva y controlan los tiempos de respuesta de cada indicativo policial.

El sistema se integra además con las centralitas telefónicas para mostrar al operador, antes de descolgar, el historial de llamadas y antecedentes del ciudadano que contacta, mejorando la atención ante emergencias.

Además, los agentes disponen de una oficina en el bolsillo capaz de tramitar desde denuncias de tráfico a atestados por violencia de género o controles de animales peligrosos, con la capacidad técnica de seguir operando y registrando datos incluso en zonas sin cobertura móvil.

Tras la operación, Trevenque Group asume el soporte de los clientes de SWPol para garantizar una transición ordenada hacia este ecosistema digital, que conecta ya con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el sistema de emergencias 112, vertebrando tecnológicamente la seguridad local de gran parte del país. EFE

