Alerta en Ceuta tras la entrada de una veintena de migrantes aprovechando el mal tiempo

Ceuta, 14 dic (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta se mantiene este domingo en situación de alerta en la frontera con Marruecos después de que más de una veintena de migrantes marroquíes, argelinos y subsaharianos hayan conseguido acceder ilegalmente en las últimas horas como consecuencia del mal tiempo de la borrasca Emilia.

Según han informado a EFE fuentes policiales se están produciendo continuos intentos de entrada de migrantes por la vía marítima y también por la doble valla fronteriza.

Decenas de migrantes están intentando lanzarse al mar desde las aguas marroquíes de Castillejos al considerar que el mal tiempo suele favorecer sus travesías ilegales, así como que pueda existir una menor presencia de vigilancia en la zona.

Tanto la Guardia Civil como la Gendarmería marroquí mantienen una vigilancia en el entorno fronterizo para poder frenar este tipo de entradas.

Los agentes del instituto armado tienen constancia de la presencia aproximada de un grupo de 40 migrantes subsaharianos en el entorno del perímetro fronterizo que podría estar aguardando para acceder saltando la doble valla de la frontera, situada a diez metros de altura.

Uno de los migrantes subsaharianos que lo consiguió este sábado fue detenido y trasladado a dependencias policiales después de agredir con un garfio a un agente de la Guardia Civil. EFE