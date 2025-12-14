62-89. El Barça de Xavi Pascual alimenta su gran dinámica con un claro triunfo en Manresa

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- El Barça de Xavi Pascual alimentó este domingo su gran dinámica de juego y resultados con un claro triunfo en casa del Baxi Manresa para enlazar la sexta alegría (62-89), en el debut de Miles Norris en la Liga Endesa.

El equipo azulgrana perdió a Jan Vesely por un esguince en el tobillo izquierdo, pero dio continuidad a su racha triunfal: cedió en el primer partido con Pascual por una canasta del Anadolu Efes Istanbul en el último segundo (74-73), pero no ha vuelto a caer y la afición sueña a lo grande.

Darío Brizuela (22 puntos y 18 de valoración), Thomas Satoransky (11 y 23) y Willy Hernangómez (12 y 19) fueron los MVPs del Barça, séptimo de la ACB (6/4) y tercero de la Euroliga (10/5) tras la brillante victoria contra el Olympiacos griego (98-85).

El cuadro de Diego Ocampo, muy irregular en este arranque de temporada, encadenó la tercera derrota en la acb después de perder ante el Unicaja (105-82) y el Joventut Badalona (83-79), pero mantendrá el colchón de dos victorias sobre el descenso.

El Manresa había anunciado antes del duelo los fichajes del base Ferran Bassas y el estadounidense Eli Brooks para intentar paliar los problemas de lesiones.

Los locales comenzaron mejor (13-8 y 15-10), aprovechando el desacierto de un rival que, a los tres minutos y medio, perdió a Vesely por lesión tras una mala caída.

El Barça, de menos a más, contestó con un 1-12 con dos triples de Brizuela (16-22) y Willy y Will Clyburn llevaron la ventaja hasta el 19-28.

El primer período se terminó con un 21-28 y con un inequívoco 6-14 en rebotes. El Manresa llevaba un 1/5 en triples y un 2/5 en tiros libres.

Los azulgrana amenazaron con romper el encuentro en el inicio del segundo cuarto con cinco puntos de Kevin Punter y dos triples de Brizuela y Norris que forzaron un tiempo muerto local a los 13 minutos (25-39). El Barça lucía un 5/10 en triples y el Manresa seguía clavado en el 1/5.

El equipo local intentó reaccionar con un 6-0 o con un 3+1 de Álex Reyes (37-43), pero Brizuela y Willy, claves, finalizaron la primera parte con un cómodo 37-50. El primero sumaba 11 puntos y el segundo, 12 puntos, ocho rebotes y 19 créditos de valoración. Era un 11-21 en rebotes.

Brizuela estrenó la segunda mitad con su cuarto triple en seis intentos (37-53). Los locales Obashoan y Reyes no querían darse por rendidos y el Manresa se acercó a diez puntos con otro 6-0 (52-62), pero el Barça castigaba las debilidades con un Brizuela omnipresente.

El escolta de San Sebastián alcanzó los 20 puntos con el 52-64 y la máxima ventaja llegó hasta los 19 puntos tras un triple de Clyburn, de matrícula en el triunfo del viernes ante el Olympiacos (28), una entrada de Juani Marcos y una canasta de Youssoupha Fall (52-71).

El partido llegó al final del tercer cuarto encarrilado y el último período ya solo sirvió para que la máxima ventaja fuera creciendo paulatinamente hasta los 30 puntos a los 38 minutos (57-87). El parcial del período era de 3-16.

El Manresa, incómodo por no poder correr, despidió el encuentro con cinco puntos al contraataque y tres tras pérdida y el Barça aprovechó para dar minutos a los menos habituales, incluso a los jóvenes Dani González y Sayon Keita, y firmó una nueva exhibición defensiva.

Desde el regreso de Pascual ha encajado 72, 71 y 57 puntos en la Liga Endesa y 74, 78, 79 y los 85 del Olympiacos en la Euroliga y vuelve a sonreír.

- Ficha técnica:

62 - Baxi Manresa (21+16+17+8): Obasohan (10), Ubal (7), Reyes (16), Steinbergs (4), Golden (10) -cinco inicial-; Gaspà (5), Olinde (2), Knudsen (2), Oriola (2), Fernández (-) y Akobundu (4).

89 - Barça (28+22+21+18): Satorsansky (11), Punter (13), Clyburn (9), Norris (9), Vesely (-) -cinco inicial-; Brizuela (22), Marcos (5), Hernángomez (12), Fall (6), González (-) y Keita (2).

Árbitros: Cortés, De Dios Oyón y Alcaraz. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 10 de la Liga Endesa disputado en el Pavelló Nou Congost, en Manresa. EFE

