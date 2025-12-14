Espana agencias

29-28. El Ademar corta la insumisión del Alicante para escalar posiciones

León, 14 dic (EFE).- El Abanca Ademar cerró la semana este domingo con su segunda victoria casera ante Horneo EON Alicante (29-28) que les permite romper la dinámica ascendente de su rival y, de paso, escalar posiciones en la clasificación a falta del doble compromiso autonómico en Valladolid y frente a Villa de Aranda en León para cerrar la primera vuelta.

Los visitantes, que ya sorprendieron al Granollers, plantaron cara en todo momento al conjunto ademarista que no pudo respirar nunca tranquilo pese a ir, sobre todo en toda la segunda mitad, siempre por delante en el marcador.

El conjunto de Roy Sánchez castigó las pérdidas ademaristas y con los lanzamientos de Parker y la habilidad de Iván Montoya en el pivote fue escapándose en el marcador (5-9) hasta el ecuador de la primera parte, obligando al técnico, Daniel Gordo, a parar el partido y buscar soluciones tanto desde el banquillo, como en aspectos tácticos con una defensa más agresiva y el 5-1 que se acabó atragantando al rival.

Los hermanos Pérez Arce, primero Gonzalo con sus contragolpes y después el capitán Rodrigo, tremendamente efectivo, junto a la irrupción en portería de Saeid Barkhordari, comandaron la rebelión ademarista para infringir a su rival un parcial de 8-0 después de dejarle diez minutos sin anotar, sin que surtiera efecto el tiempo muerto alicantino.

Al descanso mandaban los locales (15-12) ante un rival que no dejaba escapar al Ademar más allá de los cuatro goles, para acortar las ventajas a la mínima expresión en varias ocasiones pero sin llegar a culminar, siquiera la igualada, con sus extremos Robledo y Barreto como principales estiletes.

Los leoneses jugaban con el marcador con ataques largos pero les faltaba también volver a recuperar su máxima renta errando Gonzalo Pérez una pena máximma dentro de los últimos cuatro minutos para haber dejado casi encarrilado el choque, pidiendo Roy Sánchez un último esfuerzo a los suyos tras un tiempo muerto.

La pérdida de balón de Moya parecía dejar sin opciones de pelear por un final más igualado, anotando Rodrigo Benites desde el pivote para poner cuatro goles de renta que, aunque resultaría más determinante el anotado sin ángulo por Darío Sanz que hacía inútiles los intentos alicantinos hasta el final (29-28).

Ficha técnica:

29- Abanca Ademar (15+14): Barkhordari (Álvaro Pérez); Gonzalo Pérez (5, 2 p), Edu Fernández (-), Adrián Fernández (2), Benites (2), Lindqvist (5), Sergio Sánchez (-); Samu Sáiz (1), Miñambres (1), Wasiak (-), Rodrigo Pérez (7, 3 p), Rozada (-), Zapico (-), Darío Sanz (5), Albizu (1).

28- Horneo EON Alicante (12+16): Domenech; Robledo (5), Borragán (-), Montoya (5), Augusto (-), Parker (5), Barreto (7, 3 p); Méndez (1), Gutiérrez (-), Oliver (-), Dimitrievski (-), Escobedo (1), Torriko (3), Teixeira (-), Moya (1).

Árbitros: Tania Rodríguez Estévez y Lorena García Gil. Excluyeron por dos minutos a Samu Sáiz por Ademar; Oliver, Méndez por Alicante.

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 5-5, 5-9, 7-10, 11-10, 15-12 (descanso), 18-14, 20-19, 22-21, 24-22, 27-24, 29-28 (final).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el palacio municipal de deportes de León Urbano González Escapa ante 1.800 espectadores.EFE

