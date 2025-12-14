20-23. Noruega enlaza la triple corona

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- La selección de Noruega ratificó su condición como la potencia hegemónica del balonmano femenino mundial y, tras coronarse el pasado año campeona olímpica y continental, se alzó este domingo con la triple corona al imponerse por 20-23 a Alemania en la final del Mundial de Países Bajos y Alemania.

Una victoria mucho más sufrida de lo que hacía presagiar la marcha triunfal del conjunto nórdico en e torneo, en el que las de Ole Gjekstad contaban no sólo ya por victorias, sino por goleadas, todos sus encuentros.

Pero ni así se dejó intimidar el equipo alemán, que pareció dispuesto a repetir en Róterdam el conocido como el 'milagro de Oslo', la victoria que la selección germana logró en la final del Mundial de 1993 tras derrotar por 21-22 en la prórroga a una Dinamarca, que como ahora Noruega dominaba a su antojo el panorama internacional.

Toda una gesta en la que jugó un papel fundamental Andrea Bolk, madre de la actual lateral de la selección alemana Emily Vogel, que pareció dispuesta a emular a su progenitora y no dudó en cargar sobre sus espaldas todo el peso tanto del juego ofensivo como defensivo del equipo teutón.

Si en ataque Vogel, que cerró la primera mitad con tres dianas, fue un problema constante para las nórdicas, en defensa conformó un granítico eje central junto con Aimée von Pereira, que anuló por completo en los primeros treinta minutos a la gran estrella noruega, la central Henny Reistad.

Tal y como reflejaron los cero goles con los que Reistad, elegida mejor jugadora del mundo de manera consecutiva por la Federación Internacional los dos últimos años, que erró los dos únicos lanzamientos que pudo efectuar en la primera mitad.

Todo un problema que se encargó de resolver para el conjunto noruego la veteranísima portera Katrine Lunde, de 45 años, que no estaba dispuesta a que nada ni nadie le apartase del oro en su último partido internacional.

Lunde compensó cada error de sus compañeras con una siempre oportuna intervención que permitió a Noruega llegar al descanso con el marcador igualado (11-11) pese al mejor juego del conjunto alemán.

Un panorama que pareció cambiar por completo en el arranque de la segunda mitad en el que las noruegas sumaron a las intervenciones de Lunde, que cerró el choque con un 41 por ciento de paradas, los goles de Reistad que pareció dispuesta a recuperar el tiempo perdido.

Una combinación que permitió a Noruega abrir una brecha en el marcado de tres goles (12-15) que pareció comenzar a decantar la final a favor de la vigentes campeonas olímpicas y continentales.

Sin embargo, Alemania no estaba dispuesta a rendirse tan pronto y no desaprovechó un las exclusiones de Maren Aardahl y Reistad, que fue castigada con dos minutos por estrellar el balón el rostro de la portera rival, para volver a igualar la contienda (17-17) a menos de diez minutos para la conclusión.

Un tiempo en el que Lunde y Reistad, que acabó el duelo con cinco dianas que permitieron a la jugadora noruega concluir como la máxima goleadora del campeonato, lograron decantar definitivamente la contienda (20-23) a favor del combinado nórdico.

Triunfo que permitió a Noruega no sólo enlazar el título olímpico, continental y universal, sino sumar su quinto título de campeón del mundo, tras los logrados en 1999, 2011, 2015 y 2021, dos menos de los que contabiliza Rusia, que lidera el palmarés con siete entorchados, tres de ellos conquistados bajo la bandera de la Unión Soviética.

Por su parte, Francia, campeona hace dos años, bajó dos escalones en el podio y debió conformarse con el bronce, tras imponerse en la prórroga por 33-31 a Países Bajos en la final de consolación.

De nada le sirvió al conjunto neerlandés, que llegó a contar con una renta de tres goles (17-20) mediada la segunda mitad, forzar el tiempo extra con un gol (26-26) de la lateral Dione Housheer a falta de tres segundos para la conclusión.

Lastradas por las pérdidas de balón, las locales se mostraron claramente inferiores en la prórroga a un conjunto francés que liderado por una acertada Sara Bouktit, autora de nueve goles, tres de ellos en tiempo extra, se alzó con el triunfo (33-31) y la medalla de bronce.

- Ficha técnica:

20 - Alemania: Filter; Behrend (1), Leuchter (4), Grijseels (4), Vogel (4), Doll (1p) y Antl (1) -equipo inicial-, Wachter (ps), Engel (1), Smits (1), Steffen (-), Kuhne (1), Lott (2), Maidhof (-), Hauf (-) y Von Pereira (-).

23 - Noruega: Lunde; Hovden (-), Skogrand (-), Aardahl (1), Bakkerud (3), Thale Deila (5) y Wollik (2) -equipo inicial-, Raasok (ps), Kristiansen (-), Live Deila (-), Mork (3p), Aune (2), Breistol (-), Ingstad (2), Henriksen (-) y Reistad (5).

Marcador cada cinco minutos: 4-4, 7-6, 8-7, 9-9, 10-9 y 11-11 (Descanso) 12-14, 13-16, 15-17, 17-18, 19-20 y 20-23 (Final).

Árbitros: Álvarez Mata y Bustamante (ESP). Excluyeron por dos minutos a Von Pereira y Smits por Alemania; y a Thale Deila, Ingstad, Aardahl y Reistad por Noruega.

Incidencias: Final del Campeonato del Mundo de Países Bajos y Alemania disputado en el Ahoy Arena de Róterdam ante 9.000 espectadores. EFE

