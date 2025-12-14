Espana agencias

2-3. El Aston Villa de Emery sigue de dulce

Guardar

Londres, 14 dic (EFE).- El Aston Villa de Unai Emery mantuvo su gran estado de forma al conseguir este domingo su novena victoria consecutiva en todas las competiciones al imponerse al West Ham, en un encuentro en el que llegaron a estar por debajo en el marcador hasta en dos ocasiones.

Los 'villanos', que no pierden desde el 1 de noviembre cuando cayeron por 2-0 ante el Liverpool en el campeonato inglés, se colocan en tercera posición a tres puntos de distancia del Arsenal, que es líder.

A pesar de la victoria, el duelo no pudo empezar peor para el Aston Villa al encajar en el segundo 31 de partido el primer gol tras un fallo estrepitoso de Ezri Konsa.

El central se durmió en el área y el brasileño Mateus Fernandes le robó la pelota para definir a la perfección ante Marco Bizot, titular ante la baja de Emiliano 'Dibu' Martínez, cuando no se había cumplido el primer minuto.

Los de Unai Emery reaccionar rápido y en el minuto nueve igualaron el marcador después de que Konstantinos Mavropanos se marcará en propia meta tras un centro del Crysencio Summerville.

Los visitantes volvieron a sufrir otro revés cuando de nuevo volvieron a estar por debajo en el marcador cuando Jarrod Bowen desvió un disparo de Freddie Potts.

Tras el descanso, el Aston Villa reaccionó y Morgan Rogers se erigió como héroe al mandar a la red un centro de Youri Tielemans.

El británico volvió a ser protagonista con un disparo potente desde fuera del área que se coló por la escuadra y fue decisivo para que su equipo consiguiera los tres puntos.

Los de Emery mantienen el sueño de la Premier League al estar a tres puntos del liderato, mientras que el West Ham, que no gana desde el 8 de noviembre, se mantiene en descenso con solo 13 unidades. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tres años de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera en Huelva

Infobae

Luca Zidane se va con Argelia a la Copa de África y no jugará contra el Albacete

Infobae

Eugenio Chacarra, líder en solitario en Johannesburgo a mitad de torneo

Infobae

Dani Calvo: "No hemos estado a la altura del escudo y de la afición"

Infobae

Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican porque "lo están manteniendo"

Gamarra ve cinismo en los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Gallardo, el candidato

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

ECONOMÍA

El pacto pesquero de la

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

DEPORTES

Víctor Valdepeñas, el canterano que

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”