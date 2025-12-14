Espana agencias

2-2. El colista frena al Bayern

Guardar

Berlín, 14 dic (EFE).- El Bayern no pasó este domingo de un empate a dos goles ante el colista Mainz, que le creó muchos problemas e incluso estuvo cerca de infligirle la primera derrota de la temporada en la competición doméstica.

El empate, sin embargo, no duele demasiado al líder de la Bundesliga porque sus perseguidores pincharon. El Leipzig perdió con el Union Berlín y el Borussia Dortmund empató en casa contra el Friburgo.

El Mainz jugó dos partidos distintos. En el primer tiempo se concentró en defenderse y en el segundo se atrevió a más y se puso por delante en el marcador ante un Bayern que pagó errores puntuales en defensa y tuvo problemas para generar ocasiones de gol.

El Bayern dio un recital de 570 pases en el primer tiempo ante un Mainz completamente replegado que trataba de ejercer presión con dos y tres hombres sobre el contrario que llevara la pelota.

Al Bayern, pese que monopolizaba la pelota, le costaba llegar a la portería rival con peligro.

En el minuto 17, una de las pocas veces que el Mainz se asomó al área contraria, el balón rebotó contra el larguero de la portería local tras un toque de cabeza de Jean Sung Lee.

Tras el susto, el Bayern aceleró guiado por los desbordes de Olise y en el minuto 20 el meta Daniel Batz reaccionó con una gran parada tras un cabezazo a quemarropa de Harry Kane. En el 23, apareció otra vez Batz y desvió a saque de esquina un remate de Olise.

En el minuto 29 el equipo bávaro se adelantó con un remate de cabeza de Lennart Karl a puerta vacía tras un centro de Serge Gnabry.

El dominio del Bayern era absoluto, pero antes del descanso el Mainz encontró el empate en una jugada de estrategia. Kaspar Potulski marcó de cabeza aprovechando una falta lanzada desde la derecha.

El Mainz salió en la segunda parte decidido a tutear al Bayern, adelantó su defensa y jugó unos primeros diez minutos en los que logró mantener al conjunto bávaro alejado de su área.

El Bayern reaccionó y en el minuto 64 tuvo una doble ocasión de gol en la que primero Batz paró un remate de Gnabry y luego, tras el rechace, un disparo de Kane fue interceptado por un defensa en la línea de meta.

El Mainz, en una de sus pocas aventuras en ataque, logró el 1-2 con una diana de cabeza de Jae-Sung Lee tras un centro de Bell.

Se cumplía el minuto 67 y el Bayern necesitó un penalti, en el 87, para lograr el empate. Kane, que había recibido una falta de Potulski dentro del área, asumió el lanzamiento y salvó la condición de invicto en la Bundesliga del conjunto muniqués.

- Ficha técnica:

2 - Bayern: Neuer; Stasinic, Minjae Kim (Jackson, 73), Hito (Davies, 61), Bischof (Laimer, 61); Kimmich, Goretzka (Pavlovic, 62); Olise, Karl, Olise; Kane.

2 - Mainz: Batz; Da Costa, Bell, Potulski; Kawasaki (Nordin, 63), Sano, Maloney, Veratsching; Jae-Sung Lee, Boving, Hollerbach (Weiper, 78).

Goles: 1-0, min.29: Karl. 1-1, min.46+: Potulski. 1-2, min.67: Lee. 2-2, min.87: Kane, de penalti.

Árbitro: Robin Braun. Amonestó a Da Costa, Laimer, Davies y Potulski.

Incidencias: partido de la decimocuarta jornada de la Bundesliga disputado en la BayArena de Múnich.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Maíllo (IU): hay que decidir si la ola autoritaria entra o se pega un castañazo

Infobae

Sánchez hace mañana balance del año en un contexto de escándalos de acoso y corrupción

Infobae

Elevan a fase de emergencias el Plan de inundaciones por lluvias en Huelva, Cádiz y Málaga

Infobae

Scariolo: "Las prestaciones de Procida están muy valoradas dentro de nuestro equipo

Infobae

29-28. El Ademar corta la insumisión del Alicante para escalar posiciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia suspende las clases este

Valencia suspende las clases este lunes en varias pedanías y zonas inundables ante la alerta naranja por lluvias

El Yunque, la secta ultracatólica que exmiembros vinculan a Revuelta, el grupo juvenil con el que ha roto Vox

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

ECONOMÍA

Air Europa reconoce que la

Air Europa reconoce que la suspensión de vuelos a Venezuela genera “muchas pérdidas” y “problemas para los usuarios”

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

DEPORTES

Víctor Valdepeñas, el canterano que

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”