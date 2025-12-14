Espana agencias

2-0. Odsone Edouard alarga el liderato del Lens

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- Un doblete de Odsone Edouard dio la sexta victoria seguida al Lens, que ganó al Niza en el estadio Bollaert-Delelis y alargó su liderato en la Ligue 1 de Francia, con un punto más que el París Saint Germain en la decimosexta jornada.

El combinado de Pierre Sage lleva una racha espectacular y se ha asentado como sorpresa en lo que va de competición.

El Lens respondió a la presión del campeón. El PSG ganó el sábado en el campo del Metz (2-3) y respondió con firmeza el cuadro de Sage que encarriló la victoria al cuarto de hora con el primero de los dos goles de Edouart, de cabeza desde el punto de penalti tras un centro de Matthieu Udol.

El segundo fue en el 57, también en un pase de Udol, al segundo palo, donde otra vez con un cabezazo, Edouard volvió a batir a Yehvann Diouf.

El atacante francés lleva ocho goles en trece partidos. Seis de ellos en los diez últimos que ha jugado con el Lens. Esta vez fue fundamental para mantener en lo alto de la tabla a su equipo, con un punto de renta sobre el PSG y cinco respecto al tercero, el Lille, que ganó por 2-3 en el Estadio de l'Abbe-Deschamps de Auxerre (3-4).

Fue un partido loco, con goles, siete, y cuatro expulsados, dos en el 88, que dejó a cada equipo con nueve sobre el terreno de juego.

Sufrió el Lille para sacar los tres puntos y mantenerse en la tercera posición de la tabla. porque el islandés Hakon Haraldsson encarriló al Niza a los nueve minutos. Y poco antes del descanso, además, los visitantes se quedaron con un jugador menos por la expulsión del belga Nathan Ngoy.

Empató el Lille en el minuto 57 con el gol del senegalés Lassine Sinayoko a pase de Kevin Danois. Y un autogol del congoleño Chancel Mbemba puso por delante al equipo de Genesio.

El partido se desató. El argelino Nabil Bentaleb puso el empate a dos tantos pero Soriba Diaoune volvió a dar ventaja a los visitantes ante el Niza, en mala racha, con cinco derrotas seguidas y en caída libre. Sólo cinco puntos le separan del descenso.

El cuadro de Christopher Pelissier, sin embargo, logró el 3-3 por un penalti que transformó Lassine Sinayoko pero tres minutos más tarde, en el 86, Benjamin Andre, de cabeza, dio la victoria al Lille, que sigue tercero tras un duelo que acabó de mala manera, con otros dos expulsados por enzarzarse en una de las bandas del estadio.

Rommain Perraud, del Lille, y Oussama El Azzouizi, en el 88 se enfrentaron y ambos vieron la tarjeta roja y dejaron el partido con nueve jugadores por equipo. El marcador no se movió.

Adméa, el choque entre el Estrasburgo y el Lorient acabón sin goles en el Estadio de la Meinau. El Estrasburgo frenó su crisis y logró un punto después de tres derrotas seguidas. EFE

