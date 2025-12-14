1-3. El Málaga supera al Albacete al contragolpe en una gran segunda parte

Albacete, 14 dic (EFE).- El Málaga remontó ante el Albacete tras una segunda mitad en la que superó al conjunto local al contragolpe, marcando tres tantos que le dieron triunfo (1-3), volteando el tanto de Riki en la primera mitad en el encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de Segunda División.

No sucedió nada en los primeros nueve minutos hasta que un contragolpe que inició Pacheco llevó el cuero hasta Morci para que el extremo, por la derecha, avanzara metros y le pusiera un balón templado a Puertas. El centrocampista blanco remató de volea y Alfonso Herrero, poniendo la mano con tensión, evitó el gol local.

Las siguientes oportunidades llevaron marchamo blanco también, aunque Puertas, primero, y Morci después, no lograron batir al portero malaguista.

El duelo lo dominaba con absoluta claridad el Albacete frente a un Málaga que lo intentaba, tímidamente, con contraataques por la banda de David Larrubia, siendo el jugador más destacado de la escuadra andaluza.

Lazo, en el minuto 34, dispuso de una gran ocasión con un tiro con su pierna izquierda, tras amagar sobre Eibar Galilea, pero no acertó, como sí Riki tres minutos más tarde.

Un saque de esquina de Lazo acabó en sus pies y, tras chutar y golpear en el central Einar Galilea, el balón se coló por la escuadra sin que el portero visitante pudiera evitarlo.

El cuadro de Funes se asomó con mayor peligro en el minuto 42 después de una elaborada jugada que acabó con un centro de Joaquín Muñoz que Eneko Jáuregi remató, de cabeza, pero se perdió por encima del larguero de Mariño.

Se llegó al descanso con triunfo parcial del cuadro de casa, dando paso a un inicio de segundo tiempo en el que el Málaga consiguió empatar a los siete minutos de la reanudación.

Una jugada personal de Joaquín Muñoz, que se fue de hasta tres jugadores locales, acabó con un disparo que taponó Vallejo, pero el balón se quedó muerto y David Larrubia lo aprovechó para batir por alto a Mariño.

El gol dejó tocado a un Albacete que vio cómo le remontaban el choque en apenas seis minutos. En el 59 Dani Lorenzo se fue de varios rivales, en otro gesto de los locales, que no consiguieron arrebatarle el balón y el centrocampista malaguista superó por bajo al portero local.

Y pudo ser peor, porque, en otro contragolpe, el que supuso la tercera oportunidad para Larrubia, que chutó raso y Mariño evitó el tercero con una estirada providencial.

Una llegada de Gámez por banda diestra, en el minuto 70, se convirtió en una buena oportunidad, pero Alfonso Herrero rechazó su centro peligroso y estuvo atento para adelantarse al remate de Morci, arrebatándoselo por bajo.

Con el paso de los minutos, el partido languideció, con el Málaga perdiendo mucho tiempo y un impotente conjunto manchego que acabó derrumbado emocionalmente.

Un claro penalti de Pacheco sobre Aarón Ochoa permitió al Málaga marcar el 1-3 a través de Chupe, quién engañó a Mariño en el lanzamiento desde los once metros.

- Ficha técnica:

1 - Albacete: Mariño, Gámez, Vallejo, Pepe Sánchez (Jon García, min.46), Neva (Jogo, min.69), Agus Medina (Escriche, min.69), Riki (Jefté, min.83) Pacheco, Morci, Lazo (Valverde, min.69) y Puertas.

3 - Málaga: Alfonso Herrero, Puga (Murillo, min.88), Recio, Galilea, Víctor García, Larrubia, Dotor (Dani Sánchez, min.76), Izan Merino (Rafa, min.76), Dani Lorenzo, Joaquín Muñoz (Aaron Ochoa, min.64), Eneko Jáuregi (Chupe, min.64).

Goles: 1-0, m.37: Riki; 1-1, m.52: Larrubia; 1-2, m.58: Dani Lorenzo; 1-3, m.90: Chupe, de penalti.

Árbitro: Alejandro Ojaos (Colegio Murciano). Mostró cartulinas amarillas a los locales Lazo y Morci y al visitante Izan Merino.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda división), disputado en el estadio Carlos Belmonte con la presencia de 9.287 espectadores. EFE

