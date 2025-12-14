Espana agencias

1-2. La Fiore es un drama

Guardar

Roma, 14 dic (EFE).- El Fiorentina encajó este domingo la novena derrota de su temporada más oscura, ante un Hellas Verona (1-2) con el que pelea por intentar escapar de un descenso del que está cada vez más cerca al no haber ganado un solo partido en 15 jornadas de la Serie A.

La Fiore atraviesa una crisis sin precedentes en su historia, colista de la Serie A con solo seis puntos y sin una victoria en las primeras quince jornadas de un campeonato en el que presenta, además, la peor defensa con 26 goles encajados.

Nunca en la historia había tenido tan pocos puntos a estas alturas de competición. Incapaz de superar al Hellas Verona en un duelo entre los dos últimos clasificados. Derrotada en un duelo directo por el descenso un equipo que disputó en los últimos tres años dos finales y unas semifinales de Liga Conferencia, así como una final de Copa Italia.

La caída de un histórico del fútbol italiano es tremenda y algo inesperada por la manera en la que el mismo equipo que la pasada campaña peleó por una final europea se desangra en cada partido. Dos entrenadores han pasado por su banquillo en lo que va de campaña, pero podrían ser más si Paolo Vanoli continúa sin ganar.

Es el único equipo en Italia que no ha ganado un partido y está a 8 puntos de un Parma que marca la salvación.

Ni siquiera fue capaz en este caso de marcar el tanto que sumó en su marcador. Porque en el minuto 70, cuando perdía tras un gol del nigeriano Gift Orban, tuvo que ser la fortuna la que permitiera soñar al Fiorentina. Un autogol del español Unai Núñez, en un rebote totalmente fortuito e inevitable, puso el empate a uno y pareció cerrar un duelo que, en el 93, sentenció de nuevo Orban con su doblete.

La grada del Artemio Franchi de Florencia volvió a ser muy crítica con un equipo que necesita despertar ya para no quedarse sin tiempo, si es que no lo ha hecho ya. Ningún equipo en la historia de la Serie A salvó la categoría sin haber ganado un solo partido en las primeras 15 jornadas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tres años de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera en Huelva

Infobae

Luca Zidane se va con Argelia a la Copa de África y no jugará contra el Albacete

Infobae

Eugenio Chacarra, líder en solitario en Johannesburgo a mitad de torneo

Infobae

Dani Calvo: "No hemos estado a la altura del escudo y de la afición"

Infobae

Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican porque "lo están manteniendo"

Gamarra ve cinismo en los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Gallardo, el candidato

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

ECONOMÍA

El pacto pesquero de la

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

DEPORTES

Víctor Valdepeñas, el canterano que

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”