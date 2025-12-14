1-2. El Burgos firma un partido perfecto ante un Almería espeso

Almería, 14 dic (EFE).- El Burgos ganó 1-2 en el estadio del Almería, uno de los 'gallitos' de la categoría, y se mantiene sexto en LaLiga Hypermotion con un triunfo de prestigio y un partido perfecto, con el que rompió su racha de tres derrotas ligueras seguidas, ante un rival espeso y que ve frenada su progresión para acercarse al liderato.

El conjunto entrenado por Luis Miguel Ramis marcó a 6 minutos del descanso por medio del centrocampista Iván Morente y, aunque los almerienses empataron en el tiempo añadido del primer periodo con un tanto del delantero brasileño Thalys Gomes de Araújo, Curro Sánchez volvió a adelantar al Burgos con el 1-2 definitivo, de penalti, en el 57.

El equipo burgalés manejó el partido como quiso, a su ritmo, y siempre fue por delante en el marcador ante un Almería sin ideas. Los locales salieron con una presión alta y con determinación para tratar de encerrar a un Burgos que no se dejó intimidar.

Pronto llegó la primera ocasión de gol en una falta botada por Arribas que Álex Muñoz cabeceó abajo, pero el meta visitante Cantero salvó el gol. El córner volvió a llevar peligro, con Embarba mandando un remate fuera por muy poco.

El Burgos optó por un bloque bajo, moviendo el balón con calma y dejando a algún hombre descolgado, mientras que al Almería le faltó precisión en el último pase. En el minuto 19, Thalys asistió a Sergio Arribas y éste buscó una escuadra con un disparo desde la frontal que se marchó ligeramente desviado.

A partir de ahí, el choque entró en una fase con poco ritmo y muchas interrupciones. En ese contexto, el golpe para los rojiblancos llegó en el minuto 39, cuando un centro de Curro lo remató Morante tras un despiste defensivo para adelantar al Burgos. Sin embargo, justo antes del descanso, Embarba aprovechó un error visitante y le puso un buen balón a Thalys, que hizo el empate.

La segunda parte arrancó con la misma tónica: muchas pérdidas y ausencia total de ritmo. El Almería volvió a equivocarse primero y lo pagó caro, pues Fer Niño, recién entrado al campo, buscó la diagonal y el local Aridane cometió un error grosero que acabó en un penalti que Curro Sánchez transformó en el 1-2, al filo de la hora de juego.

El Almería seguía falto de ritmo y sin capacidad para crear juego. El técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi' movió el banquillo con la entrada de André Horta, Leo Baptistao y Álex Centelles, y recompuso la defensa al pasar Álex Muñoz al centro de la zaga y Centelles ocupó el lateral izquierdo, como ya ocurrió ante el Albacete.

Pero el equipo rojiblanco no estaba fino y el Burgos rozó el tercero en una contra por la banda derecha que no concretó Iván Morante, mientras que el Almería acumulaba imprecisiones, sufría en el último pase y solo André Horta era capaz de proponer algo. Al final, mucho corazón en los locales, pero sin ritmo ni claridad para encontrar el empate.

- Ficha técnica:

1 - Almería: Andrés Fernández; Chirino (Luna, m.68), Aridane, Pedro Fidel (Centelles, m.62), Álex Muñoz; Arnau (Baptistao m.62), Lopy, Dzodic (Horta, m.62); Arribas, Thalys (Soko, m.77); Embarba.

2 - Burgos: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego, Florian Miguel; Morante (Saúl del Cerro, m.80), Atienza; González (Appin, m.68), Curro (Marcelo Expósito, m.80), Iñigo Córdoba (Mollejo, m.68), Mateo Mejía (Fer Niño, m.54).

Goles: 0-1, M.39: Iván Morante. 1-1, M.47+: Thalys. 1-2, M.57: Curro, de penalti.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Castilla-La Mancha). Amonestó a los locales Thalys (m.37) y Centelles (m.98), y a los visitantes Atienza (m.26), Florian Miguel (m.32) y Mateo Mejía (m.32).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el UD Almería Stadium. El centrocampista Sergio Arribas recibió un homenaje por sus 100 encuentros como rojiblanco. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Richard Njon Soko, padre del jugador local Patrick Soko.

EFE

1010126

jmt/cc/ism