1-1. El Brentford y el Leeds United se alejan del descenso

Londres, 14 dic (EFE).- Brentford y Leeds United empataron este domingo (1-1) y se alejaron de la zona de descenso, a una distancia de 7 y 3 puntos, respectivamente, al aprovechar las derrotas de West Ham, Burnley y Wolverhampton Wanderes.

Los locales se adelantaron en el marcador por medio de Jordan Henderson, que aprovechó un balón suelto en el área para marcar su primer tanto de la temporada en su partido número 600 en el fútbol inglés.

El tanto subió al marcador después de que el VAR le diera validez tras revisar un posible fuera de juego de Rico Henry, que dio el pase.

El Leeds reaccionó y doce minutos después empató el partido gracias a un cabezazo de Dominic Calvert-Lewin.

El delantero inglés, que ha marcado en los últimos cuatro encuentros del torneo doméstico, se vio favorecido por un centro preciso de Wilfried Gnonto, que solo llevaba nueve minutos sobre el verde.

Con este empate, ambos suman un punto que posiciona al Brentford en la decimocuarta posición con 20, siete más que el West Ham, que es el que marca el descenso, mientras que el Leeds es decimoséptimo. EFE