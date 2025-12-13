Zaragoza reúne a la selección juvenil de baloncesto subcampeona de Europa en 1985

Zaragoza, 13 dic (EFE).- La selección española juvenil de baloncesto que logró el subcampeonato de Europa en Ruse (Bulgaria) en 1985 se ha reunido este sábado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza para celebrar el 40 aniversario de aquel histórico torneo.

La cita, según ha explicado el Ayuntamiento de Zaragoza, ha servido para revivir momentos inolvidables, compartir recuerdos y homenajear a quienes formaron parte de aquel equipo legendario.

El Campeonato de Europa de 1985 estuvo marcado por partidos intensos y de alto nivel que España abrió con una sólida victoria frente a Israel por casi 20 puntos para luego vencer a Finlandia, Italia y Francia, asegurando su pase a las rondas finales.

La derrota ante Bulgaria en la fase previa no hizo más que poner a prueba la resiliencia del equipo y en semifinales, España se impuso a Alemania (88-81) y alcanzó la gran final frente a Yugoslavia. A pesar de adelantarse en el marcador en dos ocasiones durante la segunda mitad, el equipo no pudo frenar los 36 puntos de Dobras y el talento de dos futuras estrellas NBA, Vlado Divac y Toni Kukoc, dirigidos por el entonces joven Svetislav Pesic.

El seleccionador Miquel Nolis, responsable de la segunda plata europea consecutiva del equipo, ha subrayado la importancia del trabajo en equipo y la confianza mutua. "No olvidemos algo fundamental: la capacidad para buscar nuestros límites nos dio la oportunidad de competir con los mejores. Pero lo importante no es lo último, es lo primero", ha declarado.

Con 23,5 puntos de media, Ferran Martínez se convirtió en el líder ofensivo del equipo y fue elegido Mejor Jugador del Campeonato (MVP). En su encuentro en Zaragoza, ha destacado que aquel Europeo "marcó un antes y un después" para todos ellos. "El nivel era altísimo y nos obligó a dar lo mejor de nosotros mismos. Para mí fue un impulso decisivo en mi carrera", ha dicho.

Todos los miembros del equipo compitieron en la ACB, algunos con trayectorias especialmente destacadas como Pep Cargol, Carlos Ruf, Jordi Pardo o Juanan Morales.

El capitán Javi Gorroño ha recordado la unión del grupo. "Más que una selección formamos un gran equipo. Trabajo, compromiso, competitividad e ilusión a raudales. Un orgullo recordar esta experiencia 40 años después", ha destacado.

Por su parte, Pep Cargol, zaragozano de adopción y uno de los jugadores destacados, ha asegurado que es "un auténtico lujo" poder reunir de nuevo a este equipo en Zaragoza y "revivir juntos -ha resaltado- todo lo que aquel campeonato significó para nosotros".

El encuentro ha tenido también un momento de recuerdo emotivo para Vicente Sanchís, árbitro del campeonato que falleció el pasado agosto.

Al acto han asistido los jugadores Carlos Gil, Jordi Grau, Sergi López, Javier Gorroño (capitán), Jordi Pardo, Fernando Albert, Víctor Fernández, Carles Ruf, Juanan Morales, José Luis Criado, Ferran Martínez y Pep Cargol, y por el cuerpo técnico, el seleccionador Miquel Nolis, el entregador ayudante Ismael Cantó, el delegado Alfredo García, el preparador físico Manolo Montesinos, el fisioterapeuta Emilio Biel y el delegado FEB Carlos Pastrana. EFE