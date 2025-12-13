València cierra mañana parques, jardines y cementerios ante la alerta naranja por lluvias

València, 13 oct (EFE).- El Ayuntamiento de València ha establecido para este domingo, a partir de las 08:00 horas, el cierre de los parques, jardines y cementerios de la ciudad ante la alerta naranja por lluvias que ha establecido el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Asimismo, se suspenden las actividades deportivas al aire libre y se activa el Centro de Acogida de Emergencia Social del Carmen (CAES) de emergencia climática del barrio de El Carmen.

El consistorio pide asimismo que se eviten desplazamientos no esenciales y conducir salvo que sea necesario; quedarse en un lugar seguro; evitar totalmente las zonas inundables como ríos, barrancos y ramblas; tener preparado un 'kit' de emergencia; evitar bajos y garajes y subir a zonas altas y asegurar enseres esenciales e informarse de la evolución de las alertas en canales oficiales.

La previsión meteorológica es que mañana se registren precipitaciones generalizadas en la provincia de Valencia, que pueden dejar acumulados de 60 litros por metro cuadrado en una hora y de 150 litros en doce en el litoral sur; y de 40 litros por metro cuadrado en una hora y de 100 litros en doce en el litoral norte e interior. EFE