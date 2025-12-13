Tres personas heridas al ser arrastradas por un golpe de mar en A Coruña

Santiago de Compostela, 13 dic (EFE).- ​Una persona ha tenido que ser rescatada del agua y otras dos también han resultado heridas tras un golpe de mar en A Coruña, en las inmediaciones de la Torre de Hércules.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso ocurrió después del mediodía a la altura de la Caracola, en la zona donde se encuentra el faro declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la persona que cayó al mar fue recogida consciente por una embarcación de rescate de Cruz Roja.

Otras dos personas fueron arrastradas, aunque no llegaron al mar, y también necesitaron asistencia sanitaria tras caer sobre las rocas a causa del golpe de las olas.

La costa coruñesa se encontraba esta mañana en aviso amarillo por temporal en el mar, con olas de entre 4 y 5 metros.

Un particular avisó, alrededor de las 12:45 horas, de que una ola había arrastrado a una persona que permanecía flotando y pidiendo ayuda en la zona, ya que no era capaz de salir del agua, y otras dos personas habían resultado afectadas.

Finalmente, la persona que cayó al mar fue rescatada consciente por una embarcación de Cruz Roja, que la trasladó hasta el puerto de la ciudad.

En el dispositivo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia, la Policía Nacional y Local y los Bomberos de A Coruña. EFE