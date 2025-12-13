Espana agencias

Tres heridos en choque de autobuses con hinchas de Estudiantes rumbo a final del Clausura

Guardar

Buenos Aires, 13 dic (EFE).- Tres personas resultaron con heridas leves y fueron trasladadas a un hospital después del choque entre sí de tres autobuses en los que viajaban seguidores del Estudiantes de La Plata, rumbo a Santiago del Estero (noroeste del país) para presenciar la final del Torneo Clausura argentino contra el Racing Club.

"Tres micros (autobuses) que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís (provincia de Buenos Aires). Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones", informó el 'Pincha' mediante un posteo en sus redes sociales en la madrugada de este sábado.

Varios videos de los pasajeros, posteriores al impacto, circularon en redes sociales y en ellos se ven imágenes de los vehículos destrozados.

Otros vehículos llegaron posteriormente al lugar para embarcar al resto de pasajeros, que reanudaron viaje hacia Santiago del Estero para presenciar la final que se disputa a las 21.00 horas (00.00 GMT), según informó el equipo platense.

"Seguimos adelante rumbo a Santiago del Estero, luego del arribo de nuevas unidades para continuar viaje. Agradecidos a nuestra gente, que nos sigue a todos lados, llenos de ilusión", fue el mensaje que el club publicó en la red social X, reafirmando su compromiso con los hinchas y su ánimo para la final.

El encuentro no sólo definirá al campeón del Torneo Clausura, sino también al equipo que obtendrá el pase directo a la Copa Libertadores de 2026.

El 'Pincha' perdió la única final que disputó en el año, por la Supercopa Internacional y, de la mano de Eduardo Domínguez, pretende lograr un nuevo título tras la obtención de la Copa Argentina en 2023 y la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024.

Por su parte, Racing, dirigido por Gustavo Costas, busca su segundo título del año tras la obtención de la Recopa Sudamericana ante Botafogo, además de haber llegado a la semifinal de la Copa Libertadores, en la que la 'Academia' cayó ante Flamengo.

Ambos clubes volverán a definir un título cara a cara tras por primera vez desde el Torneo Metropolitano de 1967, donde el Estudiantes de Osvaldo Zubeldía se impuso por un claro 3-0 ante el Racing Club de Juan José Pizzuti, con goles de Eduardo Madero, Juan Ramón Verón (padre del actual presidente del club, el exfutbolista Juan Sebastián Verón) y Felipe Ribaudo.

El Racing de Costas fue tercero en la Zona A del Clausura 2025 con 25 unidades, gracias a siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas. EFE

