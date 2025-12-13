Tres ciclistas heridos, uno de ellos crítico, atropellados por un joven, ya detenido

Barcelona, 13 dic (EFE).- Tres ciclistas han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, al ser atropellados en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por un coche, cuyo joven conductor ya ha sido detenido.

Según ha informado la Policía Local de Vilanova i la Geltrú, el conductor ha sido detenido hacia las 10 de la mañana por el atropello múltiple a un grupo de ciclistas, por lo que se le acusa por delitos contra la seguridad del tráfico.

De los tres ciclistas heridos, uno ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Bellvitge, mientras que los otros dos, con pronóstico menos grave, han sido trasladados al hospital de Sant Camil, según ha detallado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El detenido ha sido trasladado ya a dependencias de los Mossos d'Esquadra, mientras la investigación sigue abierta. EFE.