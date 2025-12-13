Szczesny, con una gastroenteritis, baja de última hora en la convocatoria

Barcelona, 13 dic (EFE).- El meta polaco Wojciech Szczesny, con una gastroenteritis, se ha sumado a la lista de bajas del Barcelona para medirse esta tarde a Osasuna (18:30 CET), en la que también se encuentran Pablo Paez Gavira 'Gavi', Dani Olmo y Ronald Araujo.

Gavi continua con la recuperación de una operación de rodilla; Olmo sigue con un tratamiento para la reducción de una luxación en el hombro y Araujo está recuperándose de sus problemas anímicos tras el partido de Stamford Bridge en el que fue expulsado.

La lista para el encuentro la componen 23 futbolistas y es la siguiente, con la entrada de Diego Kochen por Szczesny.

Porteros: Joan Garcia, Marc Andre ter Stegen y Kochen.

Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre Torrents.

Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, de Jong, Bernal, 'Dro' y Tommy Fernández.

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphina, Rahsford y Roony Bardghji. EFE