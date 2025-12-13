Sumar insiste en que se remodele el Ejecutivo e IU pide una reunión del Pacto de Gobierno

Madrid, 13 dic (EFE).- Sumar ha insistido este sábado en exigir una "remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de supuesta corrupción que están afectando al PSOE e IU ha reclamado una reunión urgente la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno, mientras que PNV y ERC han pedido compromisos firmes para detener los escándalos.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha señalado desde Barcelona que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede permitir el "inmovilismo" frente a esos escándalos después de que desde Moncloa se haya asegurado que el presidente no se lo plantea, ya que no hay ministros implicados, una negativa que ha calificado de "prematura y muy osada".

Porque, "el inmovilismo es en estos momentos el mayor aliado que tienen el PP y Vox, y no nos lo podemos permitir en el momento en el que se encuentra la legislatura", ha subrayado Urtasun.

Mientras, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha pedido una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno que tienen con el PSOE al considerar que “esta crisis no es como las demás”.

Respecto a cambios en los ministerios planteados por Yolanda Díaz (Sumar), ha subrayado que para IU no es “condición indispensable, pero sí es importante”.

También el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que "o el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio".

Con ese "goteo de escándalos", más la incapacidad de sacar presupuestos y la mayorías negativas en el Congreso, "la legislatura no tiene muy buena pinta". "No me jugaría el dinero a que el Gobierno aguanta hasta el 2027", ha subrayado Esteban.

Y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido "hechos y compromisos firmes" para regenerar la democracia ante los casos de abusos sexuales en los partidos, la corrupción política y frenar el ascenso de la derecha, algo que el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha aprovechado para, ante la "implosión" y la "crisis profunda" del Gobierno, emplazar a ERC a tener "unidad de acción" ante esta "gran oportunidad".

Vergés ha dicho que el "único que tiene el botón para avanzar las elecciones es Pedro Sánchez" y que "ellos -el PSOE- sabrán cómo lo tienen que gestionar", si bien en Junts están "preparados" para "cualquier escenario", incluido el adelanto electoral.

Desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado a Yolanda Díaz que "hay mucho que trabajar" y que "determinadas lamentaciones no tienen ningún sentido".

"El Gobierno tiene que trabajar y por lo tanto yo es lo que le recomiendo a la señora Yolanda Díaz; los ciudadanos lo que quieren es que trabajemos y determinadas lamentaciones no tienen ningún sentido, trabajo, trabajo, trabajo y tolerancia cero contra la corrupción", ha aseverado Robles.

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a "echar" a Pedro Sánchez en las urnas para acabar con la "degradación total" que su Gobierno ha traído al país y a las instituciones, empezando por hacerlo el 21 de diciembre en Extremadura, donde ha acudido para apoyar a la candidata a la Presidencia extremeña, María Guardiola.

"El sanchismo ha corrompido todo lo que ha tocado y los españoles no nos vamos a resignar", ha asegurado el líder popular, quien ha insistido en que al PSOE le espera el final y tiene que elegir entre "un final muy doloroso para todos o cortar por lo sano antes de que se siga dañando más a nuestro país". EFE

(Foto) (Video)