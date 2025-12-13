Simeone: “Pubill no tardará tiempo en llegar a la selección española”

Madrid, 13 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado que Marc Pubill “no tardará tiempo en llegar a la selección española”, pero señaló que “ojalá no compre los periódicos y no escuche las radios”, en referencia a todos los elogios que va a recibir por su juego en los próximos días.

“Marc sigue en progresión continua. No tardará tiempo en llegar a la selección española. Puede jugar de lateral, de central, de tercer central… Tiene que mantener su humildad, tiene que alejarse de los periódicos y todas las palabras lindas que ustedes (la prensa) le van a ofrecer en este periodo y, cuando se aleje de todo eso, va a seguir manteniendo su trabajo de mucha paciencia”, valoró el técnico en rueda de prensa tras el 2-1 al Valencia.

“No me olvido del partido que jugó con el Rayo (entró para jugar once minutos el 24 de septiembre pasado, con 2-1 en contra; el Atlético ganó 3-2 al final), en un pasaje que perdíamos 2-1, entró y lo hizo muy bien. Lo agradecí, pero no me olvidé de eso. Tengo buena memoria para las cosas buenas y para las malas”, recordó.

E insistió: “Ha mantenido su paciencia, ha seguido trabajando en esa posición donde quedábamos mañanas más tarde de los entrenamientos buscando progresar y, por suerte, está respondiendo. Ojalá que no compre los periódicos y no escuche las radios”. EFE