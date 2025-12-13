Sánchez lamenta la muerte de Héctor Alterio, que deja una "huella imborrable" en el cine

Madrid, 13 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de Héctor Alterio, una actor "inmenso y querido" que deja "una huella imborrable" en el cine, en el teatro y la televisión.
A través de la red social X, el presidente del Gobierno ha subrayado también que su talento y su humanidad "seguirán vivos en cada uno de sus trabajos", trasladando todo su cariño a familiares y amigos del actor.
Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929), padre de los también intérpretes Malena y Ernesto Alterio, ha fallecido este sábado a los 96 años, según ha informado su familia en un comunicado distribuido por Pentación Espectáculos. EFE
Últimas Noticias
La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas
Los agentes del instituto armado investigan presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados a Servinabar dentro de una causa bajo secreto de sumario que involucra a varios implicados en operaciones paralelas en Madrid y Sevilla, según fuentes judiciales
El CIS ultima su primera encuesta tras la encarcelación de Ábalos, los casos de acoso en el PSOE y la condena al fiscal
Después de una serie de acontecimientos que han generado tensión política, el organismo publicará su estudio mensual, centrando la atención en el impacto de escándalos recientes y movimientos estratégicos que podrían alterar el panorama de los grandes partidos
Absuelto el guardia civil juzgado en Orense por el 'Crimen del Lago'
El tribunal ourensano decidió dejar sin condena al agente acusado después de declarar inválidas las pruebas recabadas a través de escuchas, señalando que faltaban elementos objetivos que lo relacionaran con los hechos y permitiendo así recurso de apelación
Susana Díaz cree que el PSOE debe "pedir perdón" por "comportamientos bochornosos" que llevan a un "callejón sin salida"
La ex presidenta andaluza advierte que los recientes escándalos en la formación han minado la confianza ciudadana, eclipsando mejoras socioeconómicas y generando profunda decepción entre militantes y votantes históricos, según declaraciones recogidas por Europa Press
Pradas comenta la foto de su entrada al Cecopi: "Así llegué: chopada (empapada) y preocupada. Otros nunca llegaron"
La jueza exige entregar todas las grabaciones del Cecopi para esclarecer la presencia real de altos cargos durante la emergencia por lluvias en la Comunidad Valenciana, en el marco de la investigación por la gestión y posibles responsabilidades en la crisis
MÁS NOTICIAS