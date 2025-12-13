Espana agencias

Sánchez lamenta la muerte de Héctor Alterio, que deja una "huella imborrable" en el cine

Madrid, 13 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de Héctor Alterio, una actor "inmenso y querido" que deja "una huella imborrable" en el cine, en el teatro y la televisión.

A través de la red social X, el presidente del Gobierno ha subrayado también que su talento y su humanidad "seguirán vivos en cada uno de sus trabajos", trasladando todo su cariño a familiares y amigos del actor.

Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929), padre de los también intérpretes Malena y Ernesto Alterio, ha fallecido este sábado a los 96 años, según ha informado su familia en un comunicado distribuido por Pentación Espectáculos. EFE

