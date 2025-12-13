Espana agencias

Rubi: “Sería de matrícula de honor irnos con 38 puntos al parón de Navidad”

Almería, 13 dic (EFE).- El técnico del Almería, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, advirtió sobre su rival del domingo, el Real Burgos, que "es un equipo muy difícil de batir, ordenado y con mucha disciplina defensiva", y afirmó que "sería de matrícula de honor" que su conjunto, tercero de LaLiga Hypermotion con 32 puntos, se fuera "con 38" al parón navideño.

En rueda de prensa, Rubi relativizó en la tarde de este sábado la reciente racha de tres derrotas seguidas del cuadro castellano, al alegar que "los datos son verdaderos, pero también son un poco mentirosos" porque el Burgos “ha ganado cinco de sus últimos seis partidos fuera de casa”, por lo que pidió “máxima atención” para lograr continuidad en el juego.

El entrenador catalán confirmó la titularidad del central Aridane Hernández, detenido en la madrugada del pasado viernes tras dar positivo por alcoholemia después de sufrir un accidente con su coche, sin daños personales, y presuntamente abandonar el lugar de los hechos, y quiso cerrar definitivamente el debate en torno a este asunto.

"Es un tema para nosotros completamente zanjado y se ha explicado por parte del club, jugador y entrenador. Hemos tratado de ver la respuesta (de Aridane) en el día a día y ha demostrado que ha sido el mejor jugador de la semana en los entrenamientos. Mañana va a jugar y vamos a intentar que haya un buen ambiente en el estadio para sacar un partido muy difícil", aseveró.

También aseguró que, aunque no hubiera habido bajas en defensa, habría "actuado igual" alineando al canario, ya que "el comportamiento del club es siempre el mismo: escucha, intenta saber los hechos antes de precipitarse en la toma de decisiones y aplica un régimen interno", además de que "después está la respuesta del futbolista".

Para Rubi, "no tiene sentido perder jugadores si Aridane se ha arrepentido y muestra ganas de ayudar", y añadió que, con todas esas premisas y en el hipotético caso de que el central no jugase, "los beneficiados serían los rivales”.

El preparador de la U.D. Almería también confió en que la afición apoye al jugador canario, pues recordó que “está trabajando y haciendo todo lo posible” en beneficio del equipo, al tiempo que apeló de forma indirecta a la unión de la hinchada con sus jugadores para afrontar un encuentro "exigente".

Precisó que el central italiano Federico Bonini sufre una lesión de isquiotibiales que le mantendrá fuera hasta 2026 y que siguen ausentes por problemas físico Nico Melamed y Lucas Robertone, al igual que el zaguero portugués Nelson Monte, por sanción, mientras que “Leo Baptistao y Chumi serán las grandes novedades de la lista”. EFE

