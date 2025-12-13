Raíllo al once, regresa Leo Román y Sarabia apuesta por Yago en la banda

Palma, 13 dic (EFE).- Mallorca y Elche cruzarán sus caminos a partir de las 16:15 en Son Moix con la presencia de Leo Román y Antonio Raíllo en el once balear y la novedad de Yago Santiago en la banda derecha del cuadro alicantino.

Existían dudas sobre el regreso del guardamta ibicenco, que volverá a jugar menos de mes y medio después de su lesión, mientras que el capitán jugará con una máscara a pesar de ser operado el pasado domingo de una fractura de pómulo.

El once del Mallorca está compuesto por Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Morlanes, Mateo Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

Por parte del cuadro ilicitano, Álvaro Nuñez se matiene en un carril derecho donde tendrá a Yago Santiago más adelantado, moviendo a Germán Valera a la izquierda y con el mallorquín Rafa Mir en punta.

El equipo titular está integrado por Iñaki Peña; Álvaro Nuñez, Chust, Affengruber, Bigas, Martín Neto; Marc Aguado, Febas; Yago Santiago, Rafa Mir y Germán Valera. EFE

1012193