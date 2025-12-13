Espana agencias

Porfirio Fisac: “Hemos disputado un partido para ganar”

Málaga, 13 dic (EFE).- El entrenador del San Pablo Burgos, Porfirio Fisac, aseguró tras su debut con derrota por 99-91 ante el Unicaja que disputaron "un partido para ganar", pero señaló que algunas "pérdidas" cometidas por su equipo y varios "detalles" les privaron de la opción de lograr el triunfo.

“Estuvimos muy centrados y solamente en detalles les hemos dejado un parcial que les dio ventajas (al Unicaja) en el final. Varios fallos de pérdidas o tiros demasiados solos al contraataque nos han hecho no tener opciones de sacar este partido”, analizó en rueda de prensa el técnico del Recoletas Salud San Pablo Burgos.

Fisac reconoció que fue “difícil” parar todas las armas que tiene el conjunto malagueño, aunque afirmó que intentaron "sujetar su idea de contraataque" y también "cortar las continuaciones de sus hombres grandes", y que "en algunos momentos" les salió y "en otros, no".

"Para nosotros, lo más importante es el estado en el que nos enfrentamos a cada rival. Tenemos una rotación más corta, teníamos ‘overbooking’ en el puesto interior, pero son días", continuó el preparador del conjunto burgalés.

"Otro día jugaremos de otra manera, dependerá del partido, pero intentamos que todo el mundo esté metido. Buscamos ese grado de positivismo para ganar cada jugada", recalcó Porfirio Fisac. EFE

afl/cc/ism

