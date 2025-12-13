Espana agencias

Philip Rivers, fuera de candidatos al Salón de la Fama, será titular con Colts

Redacción Deportes, 13 dic (EFE).- Philip Rivers, de 44 años, quien regresó tras su retirada para firmar con los Indianapolis Colts, quedó fuera este sábado de los candidatos para integrar el Salón de la Fama al ingresar a la plantilla activa de su equipo con el que será titular mañana ante los Seattle Seahawks.

"Estamos trabajando en ese ahora mismo, su rendimiento en los entrenamientos fue impresionante; ahora tiene que salir y hacerlo", afirmó Shane Steichen, entrenador de los Colts.

El último partido que Rivers jugó antes de su retiro fue en enero de 2021, cuando en los controles de Indianapolis perdió 27-24 ante los Buffalo Bills en el juego de la ronda de comodines de la temporada 2020.

El mariscal de campo, que se convirtió en una leyenda de Los Angeles Chargers, anunció su retiro del fútbol americano al final de aquella temporada.

Su firma con los Colts para reincorporarse a la actividad el martes pasado fue una sorpresa para el entorno de la NFL, ya que Philip es más joven que 13 entrenadores de la liga, incluido su 'coach' Shane Steichen, quien tiene 40 años.

La vuelta al campo de Rivers dividió opiniones entre las leyendas de la NFL.

Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia, le elogió por su arrojo.

"Si Philip ha estado practicando y haciendo lo que tiene que hacer, entonces todos lo veremos en plenas facultades y con una gran exhibición ante los Seattle Seahawks el próximo domingo", aseveró Brady, ganador de siete Super Bowls.

Otros, como Cam Newton, histórico de los Carolina Panthers, quien tiene 36 años y jugó su última temporada en 2021, aunque nunca anunció su retiro de manera oficial, aseguró que sintió como un insulto que los Colts se fijaran en Philip antes que en él.

"Fue como una bofetada en la cara, no miento. No soy un tonto. No parecía que estaba disponible, parece que no a todos le exigen el mismo estándar de calidad", señaló Newton.

Antes de su regreso, Philip Rivers jugó 15 temporadas en Chargers entre 2004 y 2019 y uno con Colts, en 2020. Acumuló 63.440 yardas por pase, 421 anotaciones y 209 intercepciones.

En su última temporada pasó para 4.169 yardas, 24 touchdowns y 11 intercepciones.

Ahora que ha regresado, para volver a ser candidato al Salón de la Fama, si sólo juega lo que resta de esta temporada, tendrá que esperar hasta 2031. EFE

