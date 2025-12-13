Espana agencias

Perú entrega la concesión de gran parque industrial en Lima por 1.200 millones de dólares

Guardar

Lima, 13 dic (EFECOM).- El Gobierno de Perú entregó la concesión para la construcción del gran Parque industrial de Ancón (PIA), en el norte de Lima, al Consorcio Junefield Ancón Industrial Park, que invertirá más de 1.200 millones de dólares (unos 1.020 millones de euros) para su construcción y administración, informaron fuentes oficiales peruanas.

El consorcio, conformado por las empresas Junefield Holdings Limited y Loudi Engineering & Construction, construirá el denominado "primer puerto seco" del país, que generará más de 120.000 nuevos puestos de trabajo, según señaló la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

El proyecto del Parque Industrial de Ancón es considerado el más importante del norte de Lima y uno de los más ambiciosos del país, ya que se construirá en más de 1.300 hectáreas de terreno.

"Este será el primer puerto seco del Perú, un gran 'hub' (centro de operaciones) comercial y logístico que podrá conectarse directamente con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y con dos de los puertos más importantes de América Latina: Chancay y el Callao", destacó el director de Proinversión, Luis del Carpio.

La agencia remarcó que el proyecto fue adjudicado "siguiendo un proceso ordenado y transparente" y sostuvo que más de 400.000 personas se verán beneficiadas con la infraestructura, que permitirá agilizar despachos aduaneros, almacenamiento, consolidación de mercancías y operaciones comerciales.

En ese sentido, se señaló que el PIA albergará a más de 200 empresas organizadas en una red que buscará dinamizar las exportaciones, el movimiento de carga y la actividad productiva del país.

"El diseño de este gran proyecto permite la generación de encadenamientos productivos, pymes que abastecerán a empresas tractoras, impulsando la transferencia tecnológica, el valor agregado y la creación de más de 120 mil nuevos puestos de trabajo", comentó al respecto el ministro de la Producción, César Quispe.

Este ministerio informó que en las próximas semanas se realizará la firma del contrato de concesión, lo que permitirá "iniciar la materialización del proyecto y avanzar en su implementación".

Según datos oficiales, la iniciativa se promovió bajo la modalidad de Proyectos en Activos (PA), estructurada para ser transferida al sector privado a través de un contrato de compra venta del terreno, por un plazo de 22 años.

En ese sentido, el consorcio ganador ofertó 180,5 millones de dólares por el terreno y ahora deberá encargarse del diseño, financiación, construcción, habilitación urbana, promoción, administración, operación y mantenimiento del PIA. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ábalos puso a disposición de Guaidó "todas las empresas públicas y de prestigio internacional" españolas

Documentos oficiales y análisis policial evidencian que el Gobierno de España, en 2019, impulsó una relación diplomática directa con la oposición venezolana a través de Víctor de Aldama, figura señalada como enlace clave en medio de investigaciones judiciales

Ábalos puso a disposición de

La UCO dice que la trama de hidrocarburos gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama

Un informe policial atribuye a directivos investigados maniobras fraudulentas para obtener resoluciones favorables, con transferencias irregulares y contratos ficticios destinados a empresarios y funcionarios, según conversaciones registradas e información financiera recopilada en el expediente judicial en curso

La UCO dice que la

María Corina Machado y Álvarez de Toledo se funden en un abrazo en Oslo: "El que pronto se darán todos los venezolanos"

El gesto de apoyo entre Cayetana Álvarez de Toledo y la líder venezolana acaparó la atención mediática internacional, impulsando la notoriedad de la oposición democrática y evidenciando el respaldo institucional y simbólico de Europa a las libertades en Venezuela

María Corina Machado y Álvarez

La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica

El sumario judicial revela que directivos de Villafuel urdieron una compleja red para influir en decisiones administrativas, beneficiando a su conglomerado mediante pagos ilícitos, sociedades instrumentales y contactos con altos cargos, lo que permitió sortear controles y obtener ventajas exclusivas

La UCO apunta que la

AM-La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica

La investigación de la Guardia Civil revela presuntos sobornos con bienes y dinero a altos funcionarios de varios ministerios durante 2020, favoreciendo a empresas energéticas, mediante una red de intermediarios, empresas pantalla y operaciones encubiertas según informes judiciales y policiales

AM-La UCO apunta que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

La paradoja del SMI: la

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas