Pellegrini elogia al Rayo y dice que el Betis "nunca se conforma y siempre quiere mejorar"

Sevilla, 13 dic (EFE).- El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, elogió este viernes al Rayo Vallecano, su rival el lunes en el cierre de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, y afirmó que su equipo "nunca" se conforma y quiere "siempre mejorar", aunque no depende de sí mismo para subir puesto porque "los cuatro de arriba vienen con muchos puntos".

"La necesidad de subir el nivel es permanente. Nunca nos conformamos y el gran mérito de estos años es no dejar ninguna competición de lado. Por el momento, vamos bien encaminados: en zona europea en Liga y con el rendimiento que se necesita para esa cantidad de puntos, clasificados en la Copa del Rey y en la siguiente ronda en la 'Europa League'", resaltó el chileno.

Sobre el Rayo, Pellegrini indicó en rueda de prensa que "juega en Europa, lo está haciendo bastante bien y desarrolla un fútbol ofensivo, con muy buenos jugadores", además de que "en su campo siempre es complicado por las dimensiones" de su terreno de juego, por lo que deberán "hacer un muy buen partido" ante "un rival difícil de superar".

El entrenador santiaguino, que este lunes tendrá las bajas de los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat y del congoleño Cédric Bakambu por su convocatoria para la Copa de África, explicó que el lateral Héctor Bellerín, ausente desde hace unas semanas por lesión, está teniendo "una buena recuperación".

"Vamos a ver si mañana alcanza para estar en la lista de citados. Si no, el jueves" en la Copa ante el Real Murcia, comentó el preparador verdiblanco, quien precisó, sin embargo, que al mediapunta Isco Alarcón, también lesionado, "aún le falta" para estar en condiciones de reaparecer.

Ante el hueco que dejará Abde en el extremo izquierdo al marcharse con su selección, Pellegrini señaló que tienen "alternativas", pues el argentino Giovani Lo Celso "puede jugar en las dos bandas y también de mediocampista más retrasado, Rodrigo Riquelme también puede hacerlo y están Aitor (Ruibal) y Pablo García".

"Iremos viendo la mejor alternativa en función de los partidos y de los rendimientos", añadió el chileno, quien, tras el buen estado de forma de Riquelme en los últimos partidos, subrayó que espera "el máximo rendimiento de todos", no sólo del madrileño, aunque se alegra de su actual momento porque "tiene calidad suficiente y estos goles le vendrán bien para su confianza". EFE

