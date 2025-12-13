Pedro Bigas: "Son muchas jornadas sin ganar fuera, hay que mejorar"

Palma, 13 dic (EFE).- El futbolista del Elche Pedro Bigas dijo tras la derrota contra el Mallorca (3-1) que su equipo lleva "muchas jornadas sin ganar fuera" y "hay que mejorar" porque quieren "darle la victoria a la afición".

"No hemos estado lo cómodos que queríamos estar, en salida de balón teníamos esa pausa, pero nos falto paciencia en campo rival. Son cosas que veremos durante la semana para mejorar y que en la próxima salida no pase. Son muchas jornadas sin ganar fuera y queremos darle la victoria a la afición", señaló.

"El Mallorca delante de su gente es un rival muy duro. Hay que mejorar los minutos donde nos hemos salido del partido. Al final la victoria fuera de casa tiene que llegar pronto y tenemos que mejorar para que así sea", comentó.

Sobre su pasado en el club bermellón, dijo: "Venir a casa siempre es bonito, delante de la afición que tantos años he vivido, me voy con sabor agridulce, pero les doy la enhorabuena. Ojalá sigamos todos en Primera división muchos años". EFE

