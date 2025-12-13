Paredes, Izeta y Monreal, las tres novedades del Athletic en la convocatoria para Vigo

Bilbao, 13 dic (EFE).- Los regresos de Aitor Paredes, Urzo Izeta y el canterano Iker Monreal son las tres novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, para el partido de mañana domingo en el Abanca Balaídos frente al Celta.

Paredes vuelve tras cumplir sanción en el encuentro del pasado miércoles ante el PSG en la Liga de Campeones, competición en la que no está inscrito Izeta. Por su parte, Monreal, central del filial, fue citado por última vez hace dos semanas para la visita al Levante.

Respecto al partido frente al campeón de Europa estos tres futbolistas ocupan en la lista los lugares de los canteranos Mikel Santos, Jon de Luis y Endika Buján. Continúan de baja un partido más los lesionados Aymeric Laporte, Robert Navarro, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado Yeray Álvarez.

La convocatoria para el partido frente a Celta, por lo tanto, es la formada por Unai Simón, Alex Padilla, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Mikel Vesga, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Iñigo Ruiz de Galarreta, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar, Adama Boiro, Unai Gómez, Nico Serrano, Urko Izeta, Alejandro Rego, Iker Monreal y Selton Sánchez. EFE

