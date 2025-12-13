Omar Mascarell: "Qué mejor manera que irse así a la Copa Africa"

Palma, 13 dic (EFE).- El futbolista del RCD Mallorca Omar Mascarell celebró el triunfo de este sábado contra el Elche (3-1), en el que marcó y asistió, expresando que es la "mejor manera" de irse a la Copa de África, donde jugará con la selección de Guinea Ecuatorial.

"Qué mejor que irse así después de una victoria en casa y un partido así, la victoria nos da tranquilidad antes de la Copa del Rey y luego el Valencia, para irse a las vacaciones de una manera diferente", explicaba en declaraciones a DAZN tras el partido.

"Muy contento con el gol, metérselo a un exequipo que me trató espectacular, fue un descenso duro para todos pero me trataron muy bien y por eso ese perdón, estoy seguro de que va a ser un gran año para ellos", confesaba al hablar de su pasado como jugador del Elche.

Sobre la acción del centro a Muriqi: "Había poco que pensar, cuando levanto la mirada veo a Muriqi que entra y da igual como le llegue, que la va a enchufar. Se la puse por delante y el empate es espectacular para darnos la calma", sentenció. EFE

1012193