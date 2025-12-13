Naturgy pone en marcha en Sagunto un centro de control remoto de sus 17 ciclos combinados

Sagunto (Valencia), 13 dic (EFECOM).- La multinacional energética Naturgy ha puesto en marcha en Sagunto (Valencia) un centro de control remoto desde el cual opera las 17 centrales de ciclo combinado que tiene en España, un proyecto pionero a nivel mundial en el que ha invertido unos 8 millones de euros.

El centro, ubicado en la central de ciclo combinado que la compañía tiene en Sagunto, permite supervisar y operar en tiempo real todas estas instalaciones, que suman una potencia conjunta de 7,4 GW y que este año aportarán al sistema una producción en torno a los 15 TWh, equivalente al consumo de 4,5 millones de hogares.

Estas instalaciones garantizan un servicio crítico para la seguridad de suministro en España y tuvieron un papel destacado en la reactivación del sistema eléctrico español tras el apagón general del pasado 28 de abril.

Este centro de control remoto, en el que trabajan unas 17 personas -que se suman a las 24 con las que cuenta la propia central de Sagunto- integra herramientas digitales avanzadas, sistemas de supervisión y algoritmos predictivos basados en inteligencia artificial.

De esta forma, la multinacional centraliza en esta instalación la coordinación de operaciones complejas como arranques y paradas de sus 17 centrales.

Al concentrar en un solo centro la operación de todos los ciclos combinados, Naturgy, que es el primer operador en España de este tipo de instalaciones, puede optimizar la respuesta en la prestación de servicios críticos para el sistema en tiempo real.

Este centro de control remoto se suma a las dos instalaciones a través de las cuales Naturgy gestiona su potencia renovable: el centro de control de renovables de A Coruña, que supervisa el funcionamiento de parques eólicos y fotovoltaicos en España y México; y el centro de control integrado de Ourense, que se encarga de la supervisión de las instalaciones hidráulicas.

El director general de Redes de Naturgy, Pedro Larrea, ha asegurado a EFE que el centro ubicado en Sagunto permite operar simultáneamente los 17 ciclos combinados de Naturgy en España, con las ventajas que ello supone.

Naturgy ha elegido Sagunto para ubicar este centro porque ya tiene allí una importante central de ciclo combinado y por factores como las buenas comunicaciones digitales que ofrece la zona.

Larrea ha añadido que el centro de control remoto de Sagunto resulta pionero en el mundo "porque no hay en ninguna otra empresa" que disponga de un centro que concentre la operación de tal número de ciclos combinados -que suman 7.200 MW- "con una dispersión geográfica importante y operados desde un solo punto".

Naturgy empezó a fraguar este proyecto hace unos cinco años y en 2022 ya comenzó a gestionar desde Sagunto la operación de algunos ciclos combinados; luego fue aumentando el número de instalaciones que controlaba y, desde hace unos meses, ya lleva desde Sagunto la operación de todos sus ciclos combinados situados en España, que son de fabricantes diferentes, como Siemens, Alstom o General Electric.

Los ciclos combinados son centrales de producción eléctrica que transforman la energía del gas natural en electricidad mediante la combinación de dos procesos consecutivos de generación a través de una turbina de gas y una turbina de vapor.

Aunque los ciclos combinados han tenido momentos de muy bajo grado de utilización, e incluso hubo instalaciones que tuvieron que pararse, actualmente tienen un papel importante para cubrir a las fuentes de generación renovables en horas como las primeras de la mañana o a partir del atardecer, es decir, cuando no se pone el sol o deja de soplar el viento.

El proceso de transformación del gas natural en electricidad comienza cuando el aire procedente del exterior se comprime a alta presión en el compresor.

Desde ahí, se conduce a la cámara de combustión, donde se mezcla con el combustible, y luego los gases de combustión pasan por la turbina de gas, donde se expansionan. Esto provoca que la energía calorífica se transforme en energía mecánica, que se transmite al eje.

Los gases que salen de la turbina de gas -a temperaturas extremadamente altas, de unos 600 º C- se llevan a una caldera de recuperación de calor para producir vapor.

En esta segunda fase, este vapor se expansiona en una turbina de vapor que, acoplada a un alternador, constituye la segunda etapa de generación eléctrica.

El vapor expandido a baja presión a la salida de la turbina de vapor pasa a un condensador donde el agua, otra vez en fase líquida, vuelve a la caldera para empezar un nuevo ciclo de producción de vapor.

Naturgy destinará este año en torno a unos 120 millones al mantenimiento de su parque de ciclos combinados, que, al cierre del año, habrán sumado en torno a unas 2.000 horas de funcionamiento y unos 4.000 arranques.

En toda España, los ciclos combinados aportan unos 25.000 MW de potencia instalada y en octubre fueron la primera tecnología por generación del mix eléctrico, con un 23,6 % del total.

En el caso de la central de Sagunto, de unos 1.200 MW de potencia, cuenta con tres grupos y es una de las principales instalaciones de este tipo de Naturgy en España.

Aunque este tipo de instalaciones funcionan con un combustible fósil como es el gas natural y, por tanto, generan emisiones contaminantes -aunque tres veces menos que las térmicas de carbón-, también están preparadas para funcionar con gases renovables. EFECOM

