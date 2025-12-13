México y Estados Unidos logran un acuerdo sobre el Tratado de Aguas

Ciudad de México, 12 dic (EFECOM).- El Gobierno de México informó este viernes, mediante un comunicado conjunto con Estados Unidos, que ambos países alcanzaron un acuerdo en el marco del Tratado de Aguas bilateral, lo que permitiría desactivar la amenaza de un arancel de 5 % planteada por el presidente estadounidense Donald Trump.
De acuerdo con el entendimiento, México liberará 249.163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre y la intención de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026. EFECOM
Últimas Noticias
El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas
Acusado en la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés niega cualquier nexo profesional con Koldo García, rehúsa responder preguntas en el Senado y subraya la transparencia de sus sociedades, según su testimonio
El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas
El tribunal de mayor rango desestima los recursos para liberar a los principales procesados en el caso sobre presuntas anomalías en la compra de material sanitario, avalando la decisión de mantener la prisión preventiva por riesgo de fuga y gravedad del caso
La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire
El juez Antonio Piña tomará en las próximas horas una decisión clave sobre la situación legal de los últimos arrestados en el caso, que investiga irregularidades en adjudicación de contratos estatales vinculadas a una firma bajo sospecha
El Congreso abrirá mañana sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una exposición
Los visitantes podrán explorar por primera vez archivos originales y documentos nunca antes mostrados que narran la transformación institucional de España tras su integración europea, acceder a áreas emblemáticas y descubrir hitos desconocidos del Parlamento durante las Jornadas de Puertas Abiertas
La Guardia Civil realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar en la investigación por la que fue detenida Leire
Agentes revisan oficinas en varias ciudades para obtener material probatorio sobre supuesta corrupción en adjudicaciones estatales vinculadas a Servinabar, presidida por Santos Cerdán, según orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, reporta Europa Press
MÁS NOTICIAS