México y Estados Unidos logran un acuerdo sobre el Tratado de Aguas

Ciudad de México, 12 dic (EFECOM).- El Gobierno de México informó este viernes, mediante un comunicado conjunto con Estados Unidos, que ambos países alcanzaron un acuerdo en el marco del Tratado de Aguas bilateral, lo que permitiría desactivar la amenaza de un arancel de 5 % planteada por el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el entendimiento, México liberará 249.163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre y la intención de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026. EFECOM