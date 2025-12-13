Més pide "medidas extraordinarias" ante unos escándalos que "hacen daño a la izquierda"

Palma, 13 dic (EFE).- El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha asegurado este sábado que hacen falta "medidas extraordinarias" contra unos escándalos que "hacen daño a la izquierda", en referencia a casos como la detención de la exmilitante socialista Leire Díez o denuncias de acoso sexual contra dirigentes del PSOE, entre otros.

En declaraciones a la prensa en Santa Maria del Camí, Apesteguia, cuyo partido está dentro del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, ha señalado que "todo lo que está saliendo está haciendo mucho daño a la izquierda" y ha pedido, "por decencia política", que "se actúe de forma contundente".

"Ahora mismo no lo estamos viendo", ha lamentado Apesteguia, que este fin de semana ha revalidado su cargo como coordinador general de Més per Mallorca en la VII Assemblea General organizada por su formación política.

Para el líder de Més, "hace más de medio año que comenzaron a salir casos de corrupción y de machismo vomitivo en personas de máxima responsabilidad", que no han tenido "ninguna otra respuesta ni ningún cambio normativo ni legislativo".

"Lo que pedimos que se avance en esta agenda democrática que todos estos casos de corrupción están afectando y están dado alas a la extrema derecha", ha lamentado. EFE