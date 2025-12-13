Espana agencias

Meillard-Aerni-Odermatt, triplete suizo en el gigante de Val d'Isere

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- Lois Meillard, Luca Aerni y Marco Odermatt protagonizaron el triplete suizo en el podio del gigante de Val d'Isere (Francia), prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino que consolida a este último al frente de las generales de la disciplina y del circuito global.

El festival helvético se representó en la segunda manga, puesto que en la primera dominó el austríaco Stefan Brennsteiner con un crono de 1:01.15 por delante de los noruegos Henrik Kristoffersen (1:01.43) y Timon Haugan (1:01.48).

'Super Marco' fue el mejor suizo en esa primera bajada, a 0.46 de Brennsteiner, en tanto que Meillard cedió 0.57 y Aerni nada menos que 1.36.

Pero en la segunda, después de que el estadounidense River Radamus se convirtiera en referencia con una magnífica manga y un tiempo global de 2:10.61, llegó la fiesta de los helvéticos. Aerni remontó con segunda mejor bajada en esta manga para situarse primero.

En cambio, respondió Meillard para un tiempo total de 2:10.07, 18 centésimas menos que Aerli. Odermatt, que perseguía su quinta victoria consecutiva en Val d'Isere, cometió algún fallo y no pudo con sus compatriotas, con lo que quedó tras ellos a 0.33 del liderato.

Quedaban tres por bajar y ninguno pudo. Haugan marcó el cuarto crono a 0.42 de Meillard, Kristoffersen se desplomó hasta el undécimo puesto a 0.91 y Brennsteiner, pese a la notable ventaja con la que partía, tampoco fue capaz y concluyó quinto a 0.47.

Por lo tanto, Meillard, de 29 años, consiguió su primera victoria de la temporada y la octava de su carrera, que puede ser un punto de inflexión para el suizo, que no llevaba un curso demasiado positivo, con el noveno puesto en Beaver Creek como mejor resultado.

Odermatt manda en la clasificación de gigante con 260 puntos, quince más que Brennsteiner y 60 más que Kristoffersen, así como en la general de la Copa del Mundo con 505, 260 más que el austríaco. EFE

EFE

