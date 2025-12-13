Más de 300 incidencias por la borrasca Emilia, especialmente en Tenerife y Gran Canarias

Santa Cruz de Tenerife, 13 dic (EFE).- El paso de la borrasca Emilia por Canarias ha provocado en las islas más de 300 incidencias, ninguna de ellas de gravedad, y las intervenciones se han centrado preferentemente en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

El servicio de urgencias 1-1-2 informa en sus redes sociales que a partir de las 18:00 horas se intensificarán las lluvias y tormentas en las zonas norte de Gran Canaria y Tenerife.

La jefa de servicio de Protección civil, Montse Román, ha señalado que se incrementarán las precipitaciones y se esperan 30 litros por metros cuadrados que su sumarán a un acumulado durante el día.

Por ello ha pedido precaución en las zonas inundables y en los cauces de los barrancos y ha recordado que esta mañana, los servicios de emergencia de Fuerteventura han tenido que rescatar a una persona que había quedado atrapada en un coche por la crecida de un barranco en Puerto del Rosario.

Las intervenciones en las dos capitales de provincia se han producido especialmente por la caída de árboles, farolas y adornos navideños.

En cuanto al fuerte oleaje, los servicios de emergencia alertan de la subida durante la pleamar que se producirá de 20:40 a 21:20 horas.

Durante el día el estado del mar ha sido un combinado de 5 a 7 metros en las costas del norte, este y oeste de las islas de mayor relieve, y en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

Al respecto, ayuntamientos como el del municipio grancanario de Gáldar ha aconsejado el desalojo de las viviendas cercana a la costa por el fuerte oleaje que ya se ha dejado sentir y que ha provocado algunos daños en el paseo marítimo.

En cuanto a la nieve, ésta ha caído en las cumbres de las islas y así el Cabildo de Tenerife ha cerrado los accesos al Parque Nacional del Teide, en el que se han registrado rachas de viento superiores a los 130 kilómetros por hora.

También las cumbres de Gran Canaria se encuentran cerradas por el temporal, que las ha cubierto de nieve. EFE

